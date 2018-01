Ciudadanos y PSOE piden coordinación entre Ayuntamiento y Comunidad para un plan anticontaminación

30/01/2018 - 15:19

Enlaces relacionados La Comunidad esperará a conocer más sobre las nuevas medidas anticontaminación del Ayuntamiento para pronunciarse (30/01)

Podemos destaca la "valentía" del Consistorio de la capital

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el PSOE han pedido coordinación entre el Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid para la creación de un protocolo anticontaminación y Podemos ha destacado la "valentía" del Consistorio.

El área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid está revisando el protocolo de medidas a adoptar ante episodios por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) de modo que la circulación de vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, los más contaminantes, se limite en escenarios 2 y 3. Los vehículos sin etiqueta son los de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006.

"Hay que hacer una reflexión general, no podemos permitirnos que cada Ayuntamiento tenga su plan propio anticontaminación, habrá que hacerlo de forma coordinada entre ayuntamientos y Comunidad de Madrid. Es de sentido común. Por eso pido a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que se sienten y pacten un plan anticontaminación conjunto", ha solicitado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, en rueda de prensa posterior a la junta de portavoces.

Además, Aguado ha pedido también a la alcaldesa "que ponga en marcha de una vez el plan de movilidad" que eso "le ayudará a gestionar mejor el tráfico". "Esperamos y aspiramos a que nuestras representantes se sienten y hagan un plan anticontaminación conjunto", ha reiterado el portavoz de la formación naranja.

Para el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, los ciudadanos no pueden tener la sensación de que un tema "tan importante" como la contaminación "sea un debate de instituciones de quién lo hace o no lo hace mejor". "No es la Comunidad y el Ayuntamiento; es la Comunidad con el Ayuntamiento y tenemos que trabajar juntos", ha sostenido Gabilondo.

Sin embargo, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha destacado del Ayuntamiento que "toma medidas decididas y valientes", ya que, a su juicio, "es la primera administración que está tomando medidas valientes y decididas en esta prevención del clima y salvaguardar la salud de todos".

"Esto no se puede decir lo mismo del Gobierno regional. Hemos visto cómo iba dos pasos por detrás y estamos viendo la absoluta inacción de la Comunidad y el Gobierno central", ha zanjado Ruiz-Huerta.