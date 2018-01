Madrid. las restricciones por contaminación afectarán a los coches sin etiqueta ecológica

La restricción de aparcamiento y circulación en la almendra central de Madrid en episodios de alta contaminación pasarán a afectar a los coches que no tengan etiqueta ecológica (los de gasolina anteriores a 2000 y los diésel anteriores a 2006), sin influir ya el hecho de que el conductor sea residente o no o su número de matrícula.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, anunció hoy este cambio en el Protocolo para Episodios de Alta Contaminación, primero en el Pleno municipal a pregunta del portavoz socialista en el Área, Chema Dávila, y luego en declaraciones en los pasillos del Palacio de Cibeles.

Según indicó, el Protocolo incorporará cuatro modificaciones, según el borrador ya elaborado y que tendrá que discutirse con los agentes implicados, luego aprobar dos veces en Junta de Gobierno, con el preceptivo mes intermedio de información pública y alegaciones, y finalmente en el Pleno, de forma que se prevé que entre en vigor después del verano.

El primer cambio es que para activar el Protocolo ya no hará falta que dos estaciones medidoras de la misma zona de Madrid superen durante dos horas consecutivas el límite fijado de dióxido de nitrógeno, sino que también se pondrá en marcha si lo hacen tres estaciones de distintas zonas.

El segundo es que para declarar el Escenario 3, el que impide entrar en la almendra central a una parte de los coches, ya no sólo hará falta que durante dos días consecutivos se llegue al nivel de aviso (más de 200 microgramos de dióxido de carbono por metro cúbico de aire), sino que también se activará con tres días seguidos de preaviso (más de 180 microgramos).

En tercer lugar, tanto en el mencionado Escenario 3 como en el 2 (el que prohibe aparcar en zona SER a ciertos vehículos), la discriminación de coches se hará en función de si éstos tienen o no etiqueta ecológica.

Así, en el Escenario 2, que hasta impedía aparcar a los no residentes, ahora se lo prohibirá a los coches que no tengan etiqueta Cero o Eco, sean residentes o no, y además vetará la circulación por la almendra central a los que no tengan ninguna etiqueta. Y, en el 3, que hasta ahora impedía entrar en la almendra central a los vehículos de matrícula par los días impares y a los de matrícula impar los ares, cuando entre en vigor el nuevo Protocolo se lo prohibirá a los que no tengan etiqueta ecológica, tengan la matrícula que tengan, y se extenderá a toda la ciudad.

Por último, en el caso nunca registrado hasta ahora de que se declare el Escenario 4 (cuando tres estaciones registren má de 400 microgramos durante tres horas consecutivas), sólo podrán circular por la M-30 y la almendra central los coches que presenten etiqueta A o B. Sabanés reconoció que el Ayuntamiento aún tiene que trabajar con la Dirección General de Tráfico el asunto relativo a la expedición de etiquetas, si bien cree que los propietarios de la mayoría de los coches con derecho a tenerlas ya cuentan con ellas o las pueden pedir.

Según los estudios realizados por los técnicos de Medio Ambiente y Movilidad, el pasar a discriminar a los vehículos según dispongan o no de etiqueta ecológica provocará una reducción sustancial del tráfico y sus emisiones de gases. De acuerdo con la información que trasladaron fuentes municipales, en el Escenario 2 se calcula que quedará prohibido el 13,4 de los desplamientos y el 4,3 de las emisiones, en tanto que en el Escenario 3 los porcentajes serán del 17,,7% y el 33,2%, respectivamente.

El portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, y la de Ciudadanos, Begoña Villacís, no se atrevieron a valorar las modificaciones al no haber tenido tiempo de analizarlas, pero sí coincidieron en constatar que el Protocolo para Episodios de Alta Contaminación se activa cuando éstos se producen, y que lo importante son las medidas para que no se tenga que aplicar nunca.

Almeida, cuyo grupo llevó una pregunta al respecto en la sesión de control, dijo que las medidas previas "se han revelado un absoluto fracaso", como demuestran los niveles de contaminación alcanzados en los últimos dos años (Sabanés contestó que eso no es culpa del Ayuntamiento sino también de la Comunidad y el Estado), y Villacís avanzó que Cs no apoyará el nuevo Protocolo si no incorpora alternativas, como la ampliación de puntos para recargar los coches eléctricos.

