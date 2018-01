Cataluña. el pp no tiene "ninguna duda" de que juntsxcat y erc pactarán un candidato alternativo a puigdemont

30/01/2018 - 15:23

El PP no tiene "ninguna duda" de que Junts per Catalunya (JuntsxCat) y ERC terminarán pactando un candidato a la investidura distinto a Carles Puigdemont, al que el Tribunal Constitucional no deja ser elegido presidente de la Generalitat si no comparece antes en el Supremo en la causa que tiene abierta por sedición y otros delitos.

Así lo aseguró, en una entrevista con Servimedia, José Ramón García Hernández, secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP y diputado en el Congreso por esta fuerza política. García Hernández sostuvo que el "recorrido" político del expresidente catalán "es menor de lo que él piensa", puesto que cuando JuntsxCat y ERC "se pongan de acuerdo en nombrar otro candidato, de lo que no me cabe ninguna duda, ese día Puigdemont va a tener un problema real que gestionar", en alusión a su futuro.

Este dirigente popular añadió que Puigdemont es ya un "holograma" y su final político es un "drama en diferido", puesto que no podrá ser reelegido presidente de Cataluña al estar huido de la Justicia y muy seguramente termine siendo encarcelado por la causa que tiene abierta en el Supremo.

"INCOHERENCIAS Y DEBILIDADES"

A juicio de este dirigente popular, uno de los capítulos finales de este "drama" de Puigdemont es que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, decidiera este martes aplazar el Pleno para investir al cabeza de lista de JuntsxCat, al argumentar que deben antes resolverse los recursos ante el Constitucional.

Según García Hernández, "la decisión de Torrent es la misma que la del Constitucional, lo venda como lo quiera vender", en referencia a que la consecuencia ha sido que no se ha producido la investidura telemática ni presencial de Puigdemont.

Al mismo tiempo, García Hernández defendió que los problemas de los independentistas catalanes para elegir a un nuevo presidente de la Generalitat significa que se está asistiendo "a la pérdida, centímetro a centímetro, del llamado proceso independentista". A su juicio, en adelante se manifestarán cada vez más las "incoherencias y debilidades" del proyecto secesionista.

