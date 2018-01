PP critica que la Junta "sea incapaz" de garantizar la igualdad de oportunidades en la educación

30/01/2018 - 16:07

La portavoz de Educación del PP en el Parlamento andaluz, Marifrán Carazo, ha criticado este martes que la Junta de Andalucía "es incapaz" de garantizar la igualdad de oportunidades en la educación en la provincia de Málaga, de tal forma que en función de los centros públicos y de los servicios que ofrecen, "se da la circunstancia de que hay alumnos malagueños de primera y de segunda".

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

Ha puesto como ejemplo que aún hay un 24 por ciento de los centros públicos malagueños que no cuentan con servicio de comedor; y un 25 por ciento no ofrece ningún tipo de actividad escolar, por lo que, "así no se garantiza la igualdad y se discrimina a los alumnos en función del centro escolar en el que les toca estudiar".

Carazo, junto con la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, y la vicesecretaria de Acción Social, Ruth Sarabia, ha puesto como ejemplo otros donde "se manifiesta esta desigualdad, como es el caso del acceso a la Formación Profesional, tan importante en una región que, lamentablemente, lidera el paro juvenil a nivel europeo".

En concreto, ha dicho en rueda de prensa que el curso pasado en Málaga más de 3.100 alumnos se quedaron sin poder acceder a FP por falta de plazas.

En cuanto a la FP dual, que es "el modelo por el que apuesta el PP andaluz, ya que supone completar la formación con prácticas en empresa desde el primer día", Carazo ha criticado que sólo llega a 566 alumnos de toda la provincia, un dato "que debería ruborizar al gobierno socialista".

Otro de los aspectos que ha destacado la portavoz de Educación de los 'populares' andaluces ha sido "la desigualdad" en la implantación del bilingüismo, de tal forma que en la provincia, de un total de 401 centros educativos públicos, sólo 165 son bilingües.

"Una vez más, se produce esa discriminación entre alumnos malagueños, dándose la circunstancia de que unos reciben formación bilingüe y otros muchos no", ha apuntado.

Por otro lado, en materia de infraestructuras educativas "también se replica esta discriminación", ha afirmado la parlamentaria andaluza, que ha ironizado con que el plan de climatización en los centros de Málaga "se ha reducido a instalar un porche y poner unas ventanas y unos techados".

PROFESORES CON DISCAPACIDAD

Por orto lado, el PP malagueño, con la visita de Carazo, ha centrado su acción política este martes en el ámbito educativo, jornada que concluirá en la tarde de este martes con la celebración del Foro de Educación pero que ha tenido como actos previos un encuentro con padres y madres de alumnos del municipio malagueño de Nerja y con una asociación que representa a nivel regional a profesores con discapacidad.

En cuanto a este último colectivo, Carazo ha advertido de que está sufriendo "una grave discriminación" por parte del Gobierno andaluz, al ponerles numerosos trabas para poder acceder a un empleo como docente, hasta el punto de que "incluso se ha vulnerado la tasa de reserva de plazas para aspirantes con discapacidad".

En el caso del municipio malagueño de Nerja, donde también ha ofrecido una rueda de prensa junto a Navarro, Carazo ha alertado de las "enormes carencias" que se están sufriendo en este municipio en cuanto a la atención que deben recibir los alumnos con necesidades educativas especiales, dándose la circunstancia de que padres y madres está sufragando gastos ante la falta de recursos humanos y materiales.

"Monitores que tienen que atender a doce alumnos con necesidades especiales a la vez o la falta de todo tipo de materiales para estimular su aprendizaje son algunos de los problemas que se sufren en este municipio en el que, por otra parte, se está dando también un problema de sustitución de profesores en los dos institutos con los que cuenta la ciudad", ha señalado.

Por último, Carazo ha anunciado que va a pedir la comparecencia en el Parlamento de la consejera de Educación, Sonia Gaya, ante las alarmantes cifras de abandono escolar, que ha vinculado "con esta desigualdad y discriminación que sufren muchos alumnos" por "la falta de sensibilidad y voluntad política" del gobierno socialista de la Junta.