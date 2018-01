El Arzobispo, sorprendido por las "formas" del Ayuntamiento, afirma estar al corriente de todos los impuestos

30/01/2018 - 16:23

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha remitido una carta al alcalde la capital, Wenceslao López, donde se muestra sorprendido por el "fondo" y la "forma" en las que desde el Ayuntamiento instaron a la Diócesis a clarificar posibles irregularidades en el pago de impuestos municipales. En la misma, ha señalado que están al corriente de los mismos.

OVIEDO, 30 (EUROPA PRESS)

En la misiva, fechada este martes 30 de enero, el Arzobispo de Oviedo critica que se enterara por la prensa del escrito en que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Economía y Empleo, le emplazaba a una reunión para clarificar las presuntas irregularidades que se supondría que la Iglesia Católica estaba cometiendo respecto al pago de diversos impuestos municipales. Sanz Montes señala que la carta se mandó primero a prensa y que no la recibió hasta tres días después.

Además, indica que la Diócesis está al corriente de todos los impuestos municipales, "cumpliendo con nuestros deberes ciudadanos", "Me permito recordar que no existe edificio ni actividad en Oviedo en las que la Diócesis haya evadido el impuesto del ICIO, para tranquilidad del remitente", ha señalado.

Por otro lado, se muestra sorprendido por "el fondo y la forma con la que se me ha hecho este requerimiento". "La Iglesia no tiene ningún régimen fiscal especial, ni ningún trato a favor, está sometida al régimen fiscal general del resto de entidades no lucrativas", ha indicado el Arzobispo, para recordar al alcalde que las instituciones que desarrollan una "labor valiosa para la sociedad" están exentas de pagar el IBI.

Sanz Montes concluye diciéndole a Wenceslao López que no tiene ningún problema en reunirse con él para tratar el asunto "o cualquier otro que afecte a la promoción social y cultural de los ciudadanos de Oviedo" y ha recordado la "cordialidad y mutua colaboración" que han caracterizado las relaciones entre Ayuntamiento y Arzobispado.