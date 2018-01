La asamblea local del PSOE de Zamora finaliza bajo amenaza de impugnación por parte de los críticos con Fagúndez

30/01/2018 - 16:31

La reunión de la asamblea local del PSOE de Zamora ha terminado bajo amenaza de impugnación por parte del sector crítico con la Secretaría General Provincial, actualmente en manos de Antidio Fagúndez.

ZAMORA, 30 (EUROPA PRESS)

La elección de los delegados de la agrupación al Comité Provincial ha sido, en este caso, el detonante de un nuevo conflicto que está enrocado desde que el pasado mes de octubre el propio Fagúndez se impusiera a Tomás del Bien en el Congreso de los socialistas zamoranos.

La problemática, según han explicado a Europa Press fuentes próximas, nació durante la elección de delegados al Comité Provincial, para la que se presentaron dos listas. La primera, del sector afín a Fagúndez y encabezada por la exsecretaria provincial de UGT Nieves García; y la segunda, del sector crítico y encabezada por el secretario de la Federación de Industria de UGT, Ángel Lobo.

En este momento, la mesa encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad en el proceso detectó irregularidades, tal y como ha explicado la secretaria de Organización del PSOE-CyL, Ana Sánchez. "Se advirtieron una serie de circunstancias que no entraban dentro de la normativa y por eso salió adelante la única candidatura que se había presentado, dado que la otra quedó invalidada y no se puede votar una candidatura que no existe", ha indicado Sánchez.

Una versión de los hechos que no comparte el sector crítico, en el que han asegurado que la candidatura alternativa "se eliminó del proceso sin argumentos sólidos" y por ello han amenazado con impugnar la asamblea local.

Ana Sánchez, por su parte, ha asegurado que hasta el momento "no ha llegado nada sobre ninguna impugnación" a la Secretaría de Organización del PSOE de Castilla y León y ha lanzado un mensaje a los críticos. "Si alguien se siente frustrado o cabreado, debe solucionar los problemas por los cauces internos del partido, pero no a través de los medios de comunicación", ha manifestado.