Castaño prepara un presupuesto o una prórroga sólidos sin afección a Equidad, Igualdad y a distritos que más han sufrido

30/01/2018 - 16:49

"No somos responsables de que no haya presupuestos, la competencia es sólo del equipo de Gobierno", ha replicado el PSOE

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, está preparando un presupuesto "sólido", aplicable también a la prórroga presupuestaria, y sin afección a las áreas de Equidad y Diversidad ni a "los distritos que más han sufrido en los últimos años".

García Castaño ha lanzado en el Pleno de Cibeles que PP y Cs insisten en que con Ahora Madrid "la deuda se iba a multiplicar por tres y no iba a salir el agua de los grifos" cuando la realidad es muy diferente, como se demuestra con "el pago a proveedores en nueve días" y los ejercicios que ya han cerrado con "más de 500 millones en positivo". "Hablar de colapso de las cuentas con esos datos es ridículo", ha lanzado.

En este punto, el delegado se ha dirigido a la bancada socialista, a quienes les ha planteado su necesaria contribución a conseguir en los próximos años gobiernos progresistas o "volver a lo de antes". "Doy por hecho que el PSOE va a tomar buenas decisiones en ese sentido. También lo haremos nosotros", ha manifestado.

La socialista Erika Rodríguez ha desmarcado a su partido de la responsabilidad de que la ciudad aún no tenga presupuestos. "No somos responsables de que no haya presupuestos, la competencia es sólo del equipo de Gobierno", ha replicado a García Castaño.

Rodríguez ha cargado contra el Ministerio de Hacienda, que ha "asaltado" los recursos de la ciudad, pero también ha lamentado que el Gobierno municipal, con una gestión marcada por la herencia recibida, no haya sido eficaz en lo que se refiere a la consecución de las inversiones, unido al "difícil equilibrio" de Ahora Madrid.

La edil del PSOE ha explicado que su formación votó 'no' al Plan Económico-Financiero (PEF) porque suponía traspasar líneas rojas dado que los mayores recortes se concentraron en el área de Equidad. "No se puede cargar todo en Equidad y Servicios Sociales", ha advertido.

García Castaño ha asegurado que las cuentas no tendrán afección en las áreas de Equidad y Diversidad ni en "los distritos que más han sufrido en los últimos años".