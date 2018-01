El C3A presenta una retrospectiva audiovisual sobre la historia contemporánea, el relato y la memoria

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba y dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, presenta una retrospectiva audiovisual con cuatro videoinstalaciones que reflexionarán desde el 2 de febrero al 20 de mayo sobre la historia contemporánea, el relato y la memoria, del artista Dinh Q. Lê (Hà Tiên, Vietnam, 1968).

Según ha indicado el C3A, Dinh Q. Lê está considerado como el artista de su generación más influyente de Vietnam, y ha sido objeto de muestras individuales en el Mori Museum of Art (Tokio) y MoMA (Nueva York). El público podrá tener acceso obras como 'The farmers and the Helicopters 2006 (Los granjeros y los helicópteros)', en la que el artista aborda el género documental y el recuerdo del conflicto bélico.

Esta obra conecta con 'South China Sea Pishkun 2009 (Mar de China Pishkun)', otra de las piezas incluidas en la muestra, en ella y desde la animación se construye una imagen en la que la línea del horizonte se puebla de helicópteros de guerra que caen al mar de manera incesante y continuada, en una metáfora del pasado y la repetición de la historia.

Es esta observación de la historia desde diversas perspectivas uno de los temas clave de su obra, ya sea desde el candor de los campesinos que recuentan sus vivencias de horror próximo con una enorme ingenuidad, hasta la reflexión sobre un universo digital que nos lleva a la reducción de la historia a una imagen pixelada, en la que observamos la historia como teatralización mínima.

'SUPERFLEX'

Asimismo, desde el 2 de febrero hasta el 9 de septiembre, el proyecto de 'Superflex' reúne en el C3A una serie de instalaciones que reflexionan sobre la naturaleza del poder económico y las instituciones financieras, así como sus efectos en la sociedad. Aunque la mayor parte de las obras incluidas tienen la economía como eje central de conversación, también la emigración y lo moral quedan reflejados en la muestra.

'Superflex' se aproxima de forma lúdica y subversiva a cuestiones cotidianas que afectan a nuestras vidas y se insertan en un marco más amplio de estructuras de poder.

El colectivo danés 'Superflex' fue fundado en 1993 por Jakob Fenger, Bjornstjerne Christiansen y Rasmus Nielsen. Con una praxis diversa y compleja, 'Superflex' cuestiona el rol del artista en la sociedad contemporánea y explora la naturaleza de la globalización y los sistemas de poder. Se les conoce por su ingenio y humor subversivo a la vez que tratan cuestiones de relevancia social y cultural. 'Superflex' describe sus obras de arte como herramientas, y por lo tanto sugieren múltiples áreas de aplicación y uso.