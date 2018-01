Imputado en los ERE pide a la Audiencia aclarar un auto para evitar "dos juicios sobre unos mismos hechos"

30/01/2018 - 17:52

El abogado apunta que "no cabe imaginar un juicio para autoridades como autores principales y otro para particulares como autores por inducción de los anteriores"

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

El abogado del exfutbolista José Antonio Gómez Romón --conocido como 'Pizo' Gómez--, investigado en la pieza separada de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por las ayudas a la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre), ha solicitado a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla una aclaración para evitar "dos juicios sobre unos mismos hechos".

El abogado José María Calero, en un escrito con fecha 25 de enero y al que ha tenido acceso Europa Press, formula una solicitud de aclaración del auto de 19 de enero de la citada Sala, en el que rechaza el recurso presentado en esta pieza separada por Gómez Romón, quien fuera trabajador de la empresa, contra el auto en el que la juez instructora acordó adecuar la causa a los cauces del procedimiento abreviado.

El letrado del exfutbolista justifica su solicitud de aclaración señalando que la resolución del 19 de enero contiene un 'concepto oscuro' y apunta que, si tras la aclaración solicitada, o la denegación de la misma, resultará la división del objeto de las presentes actuaciones o la aparición de un objeto nuevo por escisión del anterior, "la resolución lesionaría el derecho de defensa, lo que desde este momento se denuncia".

En este sentido, recuerda que la macro-causa de los ERE hizo uso del mecanismo procesal de las "piezas separadas" y, entre las resoluciones que establecieron esos criterios de división, está el auto del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2014 sobre la causa especial de los ERE que señalaba como objetos de investigación y enjuiciamiento perfectamente escindibles la ideación y diseño del procedimiento específico para canalizar las ayudas" y, de otra parte, "la ejecución administrativa y material de la suscripción de convenios particulares de colaboración y pólizas de seguro".

Calero expone que el anterior criterio "se ha visto superado, desbordado o abandonado" por la acusación de la Fiscalía en la pieza de 'procedimiento específico', donde se juzga a 22 ex altos cargos de la Junta, como reflejan las resoluciones dictadas por la Sección Séptima de la Audiencia en la que advierten que en este procedimiento "no sólo se va a enjuiciar los hechos relativos a la ideación, diseño y organización del sistema, así como su mantenimiento operativo desde 2000 a 2011, sino también lo concerniente a la concesión o pago de las ayudas generadas con el sistema".

Además, recuerda el auto dictado por la citada Sala que desestima el recurso de la Fiscalía contra el auto que excluye al exconsejero de Empleo Antonio Fernández de la pieza separada de Cenforpre, por cuanto "los hechos objeto del auto que recurre el Ministerio Fiscal deben entenderse comprendidos el conjunto de hechos por el que es acusado en el 'procedimiento específico' y en consecuencia de estimarse su pretensión nos encontraríamos ante una duplicidad de procesos sobre los mismos hechos".

"POSIBLE CONTRADICCIÓN" DE LA AUDIENCIA

Ante esto, el exfutbolista 'Pizo' Gómez pide aclarar "la posible contradicción" entre la resolución de la Sección Séptima que afirma que los hechos referidos a Cenforpre están incluidos en el 'procedimiento específico' y el párrafo que se pretende aclarar que "pareciera decir lo contrario cuando esos 'hechos objeto del auto que recurre el Ministerio Fiscal' se refieren a mi mandante".

Según Calero, el "concepto oscuro" se sitúa en el párrafo en el que la Audiencia indica que el hecho de no dirigirse este procedimiento contra Fernández por haber sido ya imputado por los mismos hechos en el 'procedimiento específico' "no implica la pérdida de objeto" de la pieza de Cenforpre. Añade la Sala que la decisión de no dirigirse este procedimiento contra el exconsejero "se adoptó para no incurrir en una duplicidad de procesos sobre los mismos hechos (...) esta duplicidad procesal no concurre en los recurrentes, ya que no han sido acusados" en el 'procedimiento específico'.

Ante esto, Calero expone que si el objeto de las presentes actuaciones --Cenforpre-- es "coincidente o ha sido abarcado, absorbido o incluido" por el objeto de la pieza política --diligencias previas 133/16--, respecto a Fernández, "caben dos únicas posibilidades, que esta causa tuviera un solo objeto para todos los investigados y en ese caso habría quedado sin objeto al haber sido abducido por el amplísimo de las diligencias previas".

La segunda posibilidad es "que en esta causa convivieran, estuvieran presentes, deban considerarse incluidos o deba a partir de esta resolución de la Audiencia entenderse que contenía dos objetos: los hechos con significación penal realizados por Fernández y los hechos con relevancia penal presuntamente realizados por demás investigados. El primero habría sido absorbido por la pieza de 'procedimiento específico' y el segundo permanecería intacto o aparecería por escisión del anterior, siendo ya el único o restante, que da contenido a las presentes actuaciones".

"ALTERACIÓN DE LA CAUSA" DE CENFORPRE

Por todo ello, Calero solicita a la Sala que aclare si debe entenderse el párrafo "oscuro" en el sentido de la opción segunda. "Si así fuera resultaría una alteración relevante del objeto de la causa que se había descrito en el inicialauto de procedimiento abreviado, lo que debería ser conocido con la suficiente certeza, para evitar la efectiva indefensión".

A juicio del letrado, esta segunda opción resulta de "difícil comprensión atendida la inescindibilidad de las actuaciones de ejecución --hechos y delitos-- atribuidas a Fernández y a los demás, descrita desde el inicio de la primera imputación a todos ellos en régimen de coautoría".

Las presentes actuaciones se siguen por un delito de prevaricación referido a unas resoluciones administrativas, "las mismas" respecto de Fernández que de 'Pizo' Gómez y por una cantidad de fondos públicos presuntamente malversados que es la misma (491.424,43 euros).

Si Fernández es juzgado en la pieza política por unas resoluciones referidas a Cenforpre y deberá responder civilmente, o no, de la cantidad de 491.424,43 euros, "no es posible entender de qué modo podría acusarse separadamente" al exfutbolista como coautor de esas mismas resoluciones o, "cómo podría solicitar el fiscal otra vez la misma cantidad ya solicitada en otro juicio sin provocar la ruptura de la continencia de la causa".

En este punto, el abogado apunta el acuerdo de Pleno No Jurisdiccional de 21 junio de 2017 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que establece que "se entiende que no existe tal ruptura si es posible que respecto de alguno o algunos de los delitos pueda recaer sentencia de fallo condenatorio o absolutorio y respecto de otro u otros pueda recaer otra sentencia de sentido diferente".

"La única diferencia" entre 'Pizo' Gómez y Fernández consiste en que "no ha sido acusado por el Ministerio Fiscal en las diligencias previas del procedimiento específico". Pero esa decisión de la Fiscalía, según Calero, "no modifica la identidad de los hechos, ni autoriza ruptura de la continencia de la causa provocando dos juicios sobre unos mismos hechos".

Por último, el abogado asegura en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que "no cabe imaginar el enjuiciamiento separado de coautores de prevaricación y malversación; un juicio para funcionarios y autoridades como autores principales y otro juicio para particulares como autores por inducción de los anteriores".

Añade que, siguiendo el criterio de 'continencia de la causa' de la Sala Segunda del Supremo, "no sería posible absolver a quien presuntamente dictó la resolución injusta para desviar fondos y condenar a quien supuestamente le había inducido a dictar la resolución para recibir esos mismos fondos, ni viceversa".