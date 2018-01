Cataluña. el pdecat dice que los soberanistas encontrarán "la fórmula adecuada" para cumplir el mandato el 21-d

30/01/2018 - 17:38

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PDeCat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, se mostró este martes seguro de que "la mayoría soberanista" en el Parlamento de Cataluña "va a encontrar la fórmula adecuada" para que la "voluntad democrática" del 21-D pueda reflejarse.

A su entrada a la Junta de Portavoces, Campuzano aseguró que Junts Per Catalunya respeta la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el Pleno de investidura y se mostró confiado en que, "en las próximas horas o días, la mayoría independentista va a ejercer sus responsabilidades".

"Es bueno que no perdamos la atención", recomendó, antes de valorar que "los problemas de hoy" se producen como consecuencia de las decisiones que ha tomado el Gobierno español de recurrir la investidura de Puigdemont "con un dictamen del Consejo de Estado en contra y con una resolución del Tribunal Constitucional anómala".

Por ello, Campuzano sentenció que el Gobierno de Mariano Rajoy "está rompiendo todos los mecanismos institucionales para imponer su voluntad frente a la mayoritaria que se expresó en las urnas y que se expresa en el Parlament".

Así las cosas, dijo que espera que estas mayorías soberanistas, "que son democráticas y legítimas, puedan ejercer sus responsabilidades". Ante la pregunta de si Puigdemont está más cerca o lejos de ser presidente, consideró que está "cerca" si se tiene en cuenta el resultado electoral del 21-D.

"Estoy seguro de que en el Parlament se va a encontrar la fórmula adecuada para que esa voluntad democrática pueda reflejarse", insistió. En respuesta a si esa fórmula puede ser cambiar de candidato, dijo que es algo que decidirán los grupos parlamentarios pero defendió que el "compromiso" de Junts Per Catalunya y ERC es que Puigdemont sea el presidente.

En este sentido, consideró que "otras especulaciones hoy por hoy no tocan", ya que "estamos en este escenario" que implica la investidura del presidente cesado de la Generalitat. Además, criticó que "no se le permitan ejercer sus derechos como parlamentario" y participar en la investidura cuando no ha sido condenado.

En todo caso, aseguró que no contrapone "la inmunidad parlamentaria" a la "impunidad ante los tribunales". "El señor Puigdemont en su momento, cuando los procedimientos judiciales correspondan, estará ante un tribunal, pero mientras no esté sentenciado, ¿por qué no puede ejercer su condición de parlamentario electo?", se preguntó.

(SERVIMEDIA)

30-ENE-18

MFN/MML/gja