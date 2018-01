Más de 100 personas se concentran ante el edificio de El Cubo contra el ERE de Bankia

30/01/2018 - 17:53

Más de un centenar de personas se han concentrado este martes ante el edificio de El Cubo en Granada, sede de la antigua CajaGranada y actuales servicios centrales de Bankia-BMN en Granada, para protestar por el expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto por Bankia, donde Granada sería la provincia más afectada por dicho expediente.

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

Fuentes sindicales han valorado a Europa Press que la concentración se ha desarrollado sin incidentes y con la presencia de representantes sindicales, trabajadores y representantes políticos.

Asimismo, han recordado que las concentraciones han tenido lugar en Granada y en el resto de sedes de las extintas entidades, como Baleares, Murcia, Valencia y Madrid.

Junto a la concentración de este viernes, ya se han convocado protestas la semana próxima, los días 5 y 7 de febrero.

Para los sindicatos, "después de lo que ocurrió el pasado lunes, las movilizaciones eran obligadas y vamos a ver si en la reunión de este jueves se avanza algo". Los representantes laborales han reconocido que "el optimismo no lo vamos a perder, pero día que pase, día que nos preocupamos cada vez más".

Además, CCOO ha acusado a Bankia de "aprovechar un ERE por causas organizativas para recortar las condiciones laborales de la plantilla" y ha criticado que "Goirigolzarri, de manera radiante, ha hecho públicos los resultados del ejercicio 2017, que reflejan un beneficio de 816 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,4% con respecto al 2016".

CCOO ha añadido que Bankia "ha elevado un siete por ciento la cantidad destinada a dividendos, hasta los 340 millones de euros, sin olvidar que ya en el 2016, el consejo de dirección cobró íntegramente su retribución variable, y damos por hecho que este año la volverá a cobrar".

"La situación mejora, las cifras cuadran, y los resultados acompañan, por lo que CCOO no entiende entonces por qué Bankia se empeña en transformar un ERE organizativo --fruto de la fusión voluntaria con BMN, cuya complementariedad se traducirá en incrementos de beneficio-- en un ERE económico, con una propuesta que, en la práctica, impide la salida no traumática de las personas que tengan que abandonar Bankia", se ha lamentado el sindicato, para el que "estos inadmisibles planteamientos no son compatibles con la situación sobre las cuentas de Bankia, salvo que la información facilitada no refleje en su totalidad la situación interna de Bankia, y por eso ofrezca a la plantilla tan inaceptables propuestas".

CCOO cree que "otra posibilidad es que Bankia pretenda aprovecharse de sus trabajadores, pretenda faltar al respeto a su plantilla y pretenda hacer negocio a costa de, en palabras de nuestros directivos, su principal y más importante recurso".

Por su parte, UGT ha apuntado que para los sindicatos de Bankia-BMN, el ERE anunciado "no es compatible con los resultados económicos que ha hecho pública la entidad".

UGT ha explicado que en la reunión de este lunes "no se han producido avances en la negociación y la entidad se ha limitado a explicar a los representantes de los trabajadores las cuentas de la entidad correspondientes al pasado ejercicio".

Este sindicato ha criticado que "la entidad no cambia su planteamiento y no rebaja el número de salidas, que se sitúa actualmente en 2.291 trabajadores". El planteamiento inicial del banco era la salida de 2.510 empleados, una cifra que se redujo a 219 trabajadores en la última reunión, reducción "a todas luces insuficiente", según UGT.

Para UGT, el planteamiento de ERE efectuado por la dirección de Bankia "no es compatible con los buenos resultados presentados este mismo lunes por la entidad, y espera que se reduzca el número de salidas propuesto".

UGT considera que estos beneficios "se consiguen con el trabajo duro de toda la plantilla, muchas veces trabajando con una dotación de personal muy inferior a la óptima, y con un esfuerzo profesional y personal muy importante".

Por ello, el sindicato cree que una entidad con beneficios y ejemplo de recuperación, "debe tratar bien a sus trabajadores, pero sin embargo, Bankia-BMN mantiene su posición, sin mover ni un ápice de una propuesta indignante, tanto en número de salidas, como en condiciones económicas".

Por ello, UGT ha denunciado que éste "es un ERE por causas organizativas, no por causas económicas como pueden acreditar los 816 millones de euros de beneficio", por lo que ha reclamado "condiciones dignas tanto para aquellos trabajadores que desean abandonar la entidad como para aquellos que quieren seguir desarrollando su carrera profesional en Bankia".