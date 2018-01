Castaño pide "patriotismo de ciudad" y PP ironiza con la relación de amor entre Ahora Madrid y PSOE estilo Casablanca

30/01/2018 - 17:59

Aboga por la colaboración institucional, también con Hacienda, sin abandonar la defensa de la autonomía local

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha pedido al PP más "patriotismo de ciudad", con las cuentas de Madrid como telón de fondo, mientras que el portavoz popular del área, Íñigo Henríquez de Luna, ha ironizado con la relación de amor y desencuentros al estilo 'Casablanca' entre "Erika (Rodríguez) Bergman y Jorge Bogart".

Henríquez de Luna ha interpelado al delegado en el Pleno preguntándole el estado del presupuesto de 2018 y el apoyo que tiene que prestarle el PSOE, partido que está "deshojando la margarita del te quiero, no te quiero", del "contigo, Manuela, porque me matas y sin ti porque me muero" dentro de una relación de amor que la concejala socialista tildó, con sentido del humor, de feminista, entre iguales.

Henríquez de Luna ha aplaudido que Jorge García Castaño ya adelantara en la comisión del ramo que buscará la "colaboración institucional con el Ministerio y la Comunidad" y que "no viene a derribar sistemas porque no está dentro de sus competencias".

"Tiene asumido que será un concejal tutelado por las mujeres de negro (la alcaldesa, Manuela Carmena, la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, la interventora y la coordinadora del área, a quien ha definido como "la concejala en la sombra").

"NO MÁS PEF TRAMPA"

La interpelación le ha servido para aconsejar al delegado que "no utilice los atajos, no más Acuerdos de No Disponibilidad, no más Plan Económico-Financiero (PEF) trampas y no más Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) virtuales que no se realizan".

También le ha pedido que "abandonen la cantinela victimista porque todo lo que ha pasado es culpa de ustedes (a Ahora Madrid) y del PSOE, que en el desafío a la ilegalidad siempre han estado juntos", para añadir que es precisamente en situaciones de superávit cuando la regla de gasto tiene sentido.

El concejal del PP ha cargado contra el "dogmatismo ideológico" que esconden las inversiones, que podrían gestionarse "con fórmulas de colaboración público-privada". "Menos dogmatismo y más resolver los problemas de los madrileños", ha lanzado.

LA SALA DE MÁQUINAS

El delegado ha contestado que no le "provoca demasiado" lo del tutelaje por parte de Carmena dado que si él es responsable del área es por delegación de la alacldesa. Sus primeras palabras han sido para alabar el "gran equipo del área", que la concibe como instrumental y transversal y que, junto con Gerencia, constituye la "sala de máquinas del proceso de modernización de la ciudad".

Ha avisado el edil de que trabajará por la ciudad con el mínimo de polémicas posibles y con un pilar, la colaboración con la sociedad civil, empresarial, las organizaciones sociales y sindicales. No se siente cómodo en la confrontación entre lo público y lo social y ha remarcado que el Gobierno de Ahora Madrid "cree en lo público". En esta línea ha recordado que el Ayuntamiento trabaja en una ordenanza de coopoeración público-social.

Asimismo ha destacado que hará un pilar de la "colaboración institucional con otros ayuntamientos y con el gobierno central" pero sin que esto suponga dejar de luchar por la defensa de la autonomía local y la ampliación de competencias. "Somos la tercera capital europea y no podemos seguir teniendo una ley de financiación decimonónica", ha subrayado.

LOS GUARDIANES DE LA PORRA

Ahí es donde ha pedido a Henríquez de Luna que haga "patriotismo de ciudad" antes que convertirse en "un guardián de la porra, de los que intentan evitar que el Ayuntamiento pueda ejercer sus competencias". También ha lanzado a la bancada popular que, cuando ellos gobernaban la ciudad, llevaron a cabo "una indisciplina absoluta" y que con él al frente del área el Ayuntamiento se va a "entender mejor con (Cristóbal) Montoro que como lo hizo el PP en los últimos años".

La gestión del área por parte de García Castaño trabajará ante retos como la adaptación a la nueva Ley de Contratos, un novedoso modelo de control interno local, inversión en nuevos equipamientos, reducción de alquileres, puesta a punto de equipamientos deteriorados y una propuesta de desarrollo del sector público municipal.