Tardà (erc) asegura que habrá gobierno en la generalitat y el objetivo es que lo presida puigdemont

30/01/2018 - 17:51

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, aseguró este martes que habrá Gobierno en la Generalitat de Cataluña porque es "imprescindible", y que su objetivo es que lo presida Carles Puigdemont y Oriol Junqueras sea el vicepresidente.

Lo dijo en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la existencia de un "plan B" para elegir a un presidente que no sea Carles Puigdemont. Aseguró que habrá Gobierno y que el objetivo es "cuadrar el círculo", es decir, no solo formar un Ejecutivo sino que Puigdemont sea su presidente y Junqueras el vicepresidente.

Tardà subrayó que Puigdemont ha sido elegido democráticamente y es parlamentario, no ha sido inhabilitado, por todo lo cual goza de inmunidad y, por tanto, puede ser candidato. "De hecho, es nuestro candidato" y ERC avala la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar la sesión de investidura.

Considera que la decisión de Torrent busca cumplir su "obligación" de defender los derechos de todos los diputados del Parlamento de Cataluña, entre ellos los de Puigdemont, y juzga la medida "sabia y acertada" para cumplir ese objetivo.

"No tengan ninguna duda de que habrá Gobierno", aseguró Tardà, "porque contra todos y contra todo el independentismo consiguió en las urnas una victoria" y se ha mantenido la correlación de fuerzas favorable al independentismo, lo cual se tiene que "reflejar" en el Gobierno.

"Diciéndoles cuál es el objetivo entenderán que no diga más", respondió al ser preguntado por una posibilidad diferente a Puigdemont. "Nuestra voluntad", es que sea Puigdemont, insistió, y eso es "tan verdad como que es imprescindible que haya Gobierno".

Aseguró, al ser preguntado, que no tiene constancia de que Roger Torrent no haya podido contactar con Puigdemont después de aplazar la sesión de investidura. "No tengo ni idea de lo que me dice", aseguró, porque lleva desde ayer "encerrado" en el Congreso de los Diputados.

