Cataluña. el pnv pide "una explicación" sobre las supuestas presiones del gobierno al tc

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, pidió este martes "una explicación" al Gobierno sobre las supuestas "presiones" y "llamadas" a los magistrados del Tribunal Constitucional mientras deliberaban sobre el recurso contra la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña.

En los pasillos del Congreso, Esteban expresó su respeto por la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, de aplazar esa sesión de investidura para facilitar que se pueda someter a ella Carles Puigdemont. "Ellos son los que tienen que ir viendo los pasos que dar y leyendo los tiempos", dijo, en referencia a los parlamentarios catalanes.

Esteban añadió que los "rumores" sobre la existencia de "presiones" al Tribunal Constitucional exigen "al menos una explicación", aunque no precisó si respalda la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Insistió de nuevo en que, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución aún vigente en Cataluña, no hay novedades que permitan al PNV sentarse a negociar con el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado. "Es un optimista", dijo al ser preguntado por la afirmación del presidente, Mariano Rajoy, de que estarán aprobados en marzo. "Descartar no se puede descartar nada", reconoció, pero recordó que el PNV cumplió su palabra de no respaldar la investidura de Rajoy a pesar de que muchos no lo creían, y ahora con los Presupuestos "llevo mucho tiempo diciendo que no se dan las condiciones".

