Los centros de enseñanza de idiomas reúnen este fin de semana en Jaén y Málaga a 350 profesores de idiomas de 50 centros

30/01/2018 - 18:32

La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (Aceia) reunirá entre próximo fin de semana a más de 350 docentes de idiomas de toda Andalucía, pertenecientes a más de 50 centros de enseñanza de Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Granada, Almería, Jaén e incluso Italia, en un intenso fin de semana formativo que tendrá lugar tanto en Jaén como en Málaga.

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

En una nota, Aceia ha explicado que compatibilizará la celebración de la '4th Aceia-Málaga ELT Conference' y la '3rd Aceia-Jaén ELT Conference' en una misma jornada este sábado 3 de febrero, sumando un total de 23 sesiones formativas, cuatro de ellas para propietarios y personal de dirección, impartidas por profesionales de reconocida trayectoria en la enseñanza de idiomas.

A través de la celebración de estas jornadas, que se consolidan año a año, con un aumento considerable de participantes-, Aceia "sigue apostando en este 2018 por una de sus líneas estratégicas, como es la celebración de encuentros formativos en todas las provincias andaluzas, destinados a dialogar y compartir experiencias para afrontar de una manera constructiva los principales retos del sector en la actualidad, como son la motivación del alumnado, el desarrollo de habilidades en el aula, pero también la urgencia que el consumidor tiene para aprender lenguas extranjeras y el desarrollo tecnológico, entre otros".

Asimismo, con el significativo título 'Strong Roots, Branching out and Working Together', Jaén se convertirá por un día en el centro de la formación de idiomas de docentes de distintos centros de enseñanza, tanto de academias integradas en Aceia, como de otras que no lo están, acogiendo a unos 150 profesionales de 30 centros de enseñanza de Jaén --Linares, Úbeda, Bailen, Martos, Baeza y Villagordo--, así como de Almería, Córdoba y Granada, superando las cifras del año anterior.

La jornada dará comienzo con la conferencia de presentación, a cargo de Borja Uruñuela, "reconocido profesional de la enseñanza de idiomas con una larga y fructífera carrera, formador de docentes y vicepresidente de Aceia, que hablará sobre 'The Magic Circle of Emotions'".

Tras la pausa café, patrocinada por Trinity, se ofrecerán seis talleres de una hora de duración cada uno, impartidos de manera simultánea en dos líneas paralelas y en dos franjas horarias. La jornada acabará con la tradicional rifa de material proporcionada por las editoriales y una copa de clausura ofrecida por Cambridg English Language Assessment.

La conferencia se desarrollará en el Palacio de Congresos de Jaén 'Ifeja' y cuenta con el patrocinio de Cambridge English Language Assessment; Cambridge University Press; Trinity College London; Pearson España; Richmond-Santillana; Vicen Vives; Stanley Publishing; Edebe-Express Publishing, MacMillan Education e Interway. Así como de St James Language Center, CLIC y The English Business.

LA CONVENCIÓN DE MÁLAGA

Por su parte, Málaga ha diseñado bajo el lema 'People First: Connecting; Creating Community', un programa a cargo de 15 ponentes, destacados profesionales de la formación y formadores de profesores a nivel nacional, donde se analizará tanto cómo afrontar la motivación dentro del aula, la preparación de los exámenes o el uso de nuevas técnicas para conseguir clases más amenas, así como nuevas fórmulas para mejorar la gestión económica, comercial y administrativa de las escuelas.

Tras la conferencia de presentación, se desarrollarán tres sesiones de cinco talleres cada uno y en tres franjas horarias. En cada franja uno de los talleres se dedicará a management, con sesiones dirigidas a personal de dirección y administración de las academias. La jornada acabará con la tradicional rifa de material proporcionada por las editoriales y una recepción de clausura ofrecida por Cambridge English Language Assessment.

La conferencia se desarrollará en el Hotel Sercotel de Málaga y cuenta con el patrocinio de Cambridge English Language Assessment; Trinity College London; Pearson España; Richmond-Santillana; Vicen Vives; Stanley Publishing; Edebe-Express Publishing, MacMillan Education e Interway.