El congreso de los diputados investigará el accidente de spanair en el que murieron 154 personas

30/01/2018 - 18:29

El Congreso de los Diputados investigará el accidente de un avión de Spanair el 20 de agosto de 2008 en el que fallecieron 154 personas, según decidió este martes la Junta de Portavoces.

La petición de creación de una comisión de investigación fue presentada por Unidos Podemos el pasado mes de noviembre a instancias de la Asociación de Víctimas de ese vuelo. Una vez calificada por la Mesa y con acuerdo mayoritario de la Junta de Portavoces, tiene que ser el Pleno el que formalice esa creación.

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, confirmó el respaldo del PSOE a esa petición de Unidos Podemos, mientras que el PP se abstuvo precisando que Ciudadanos no está de acuerdo con la iniciativa.

Según el Reglamento del Congreso, las comisiones de investigación las crea el Pleno del Congreso a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara.

El portavoz del PP, Rafael Hernando, subayó que su grupo no ha bloqueado la iniciativa porque hay víctimas que consideran que algunas cosas no quedaron "suficientemente esclarecidas". Sin embargo, no entienden qué responsabilidades políticas del gobierno de aquel momento se pueden depurar ahora. En todo caso, Hernando precisó que no quiere ejercer de defensor de la ministra de Fomento entonces, Magdalena Álvarez, "que supongo que será la que venga a dar explicaciones".

