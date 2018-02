Puigdemont admite que él también puede dudar pero afirma: "No me encogeré ni me echaré atrás"

31/01/2018 - 12:38

El candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reconocido implícitamente este miércoles mensajes enviados al diputado de ERC en el Parlament Toni Comín: "Soy humano y hay momentos en que también yo dudo", pero ha asegurado que seguirá adelante.

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

"Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se tienen que violar. Soy humano y hay momentos en que también yo dudo. También soy el presidente y no me encogeré ni me echaré atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. ¡Seguimos!", ha dicho en un tuit recogido por Europa Press.

Puigdemont se muestra crítico con que se hayan publicado los mensajes en los que afirma que los suyos le han "sacrificado", y que le han hecho daño con calumnias, rumores y mentiras.