Cataluña. puigdemont reconoce la autoría de los mensajes: "soy humano y hay momentos que dudo"

31/01/2018 - 12:43

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

El candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, reconoció este miércoles la autoría de los mensajes filtrados a la prensa y los justificó porque es humano y hay momentos en los que duda.

"Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se pueden violar. Soy humano y hay momentos en los que también yo dudo. También soy el presidente y no me plegaré ni me echaré atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. Seguimos!", escribió Puigdemont en su perfil de Twitter.

En esos mensajes, enviados al exconseller Toni Comín, Puigdemont reconoce que su plan "ha fracasado", que el del Gobiero ha triunfado y que los suyos han "sacrificado" a quienes se fueron a Bruselas.

(SERVIMEDIA)

31-ENE-18

CLC/caa