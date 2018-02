Fecoam y COAG se desmarcan manifestación del jueves a las puertas Asamblea por considerarlo "un escenario político"

31/01/2018 - 12:53

Aunque manifiestan su oposición a las enmiendas del Mar Menor, ya que "ni perjudican ni benefician al Mar Menor y ponen en grave riesgo la continuidad del sector a medio y largo plazo"

MURCIA, 31 (EUROPA PRESS)

Las organizaciones Fecoam y COAG han comunicado que no participarán en la manifestación convocada el jueves 1 de febrero a las puertas de la Asamblea Regional en Cartagena, con motivo del debate del proyecto de Ley del Mar Menor, ya que, opinan, que "será únicamente un escenario político".

En un escrito explican que "para no alimentar más polémica en contra de nuestra postura y buscar soluciones al Mar Menor, solo desde un punto de vista técnico, nuestras organizaciones hemos decidido no participar el día 1 de febrero a la puerta de la Asamblea Regional, ya que será únicamente un escenario político".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Fecoam, Santiago Martínez, ha señalado que el motivo de desmarcarse de la movilización es evitar que la sociedad pueda "malinterpretar" el gesto y que piense que "queremos perjudicar".

Al contrario, Martínez explica que la intención de Fecoam y COAG es "solucionar la situación del Mar Menor con una Ley integral y que los políticos la consensúen sin ningún tipo de presión a las puertas de la Asamblea Regional".

En este sentido, ha emplazado a los grupos políticos a desarrollar este Ley integral "ya, por responsabilidad", y cree que no deberían "apuntar el cañón solo al sector agroalimentario", sino tambié al "conjunto de sectores implicados".

En el comunicado de prensa, las organizaciones explican que su desvinculación a la movilización, --programada por los regantes, productores, exportadores, cooperativistas y sindicatos agrarios para el 1 de febrero ante las puertas de la Asamblea Regional para tratar de frenar la ley del Mar Menor--, "para no alimentar más polémica en contra de su postura y buscar soluciones al Mar Menor sólo desde un punto de vista técnico".

Añaden que responde "únicamente a su rotundo rechazo a la posibilidad de que esta manifestación adquiera tintes políticos", ya que, según han comunicado desde Coag y Fecoam, intentan buscar "soluciones técnicas y no demagógicas ni políticas".

A pesar de comunicar su desvinculación con la movilización, Coag y Fecoam manifiestan su oposición a las enmiendas del Mar Menor, ya que "ni perjudican ni benefician al Mar Menor y ponen en grave riesgo la continuidad del sector a medio y largo plazo".

Según el punto de vista de estas organizaciones, el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, perteneciente a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, ha prestado su asesoramiento científico en la selección y ejecución de acciones dirigidas a la mejora del estado ecológico del Mar Menor, pero en sus conclusiones "demasiado genéricas y escasas de base científica y técnica" no ha valorado las posibles repercusiones que podrían tener para la vida de la agricultura en el entorno de la laguna.

Una de las premisas que ha llevado a esta decisión "es el hecho de que este comité no es homogéneo", ya que, entre sus propios miembros, existe incluso disparidad de opiniones, exponen las organizaciones.

"Una muestra de este clima de incertidumbre y dudas" es la postura adoptada recientemente por el secretario general del PSOE, Diego Conesa, quien ha afirmado que "han recibido información sobre algunas cosas que dan que pensar", unas declaraciones, según COAG y Fecoam, que "constituyen un atisbo a un posible cambio de criterio de su partido" sobre algunas medidas de la ley del Mar Menor que se debatirá esta semana en la Asamblea Regional.

"No hay duda de que los agricultores están por la labor, no solo desde que se iniciara su linchamiento social en relación al estado de las aguas del Mar Menor, sino desde siempre, de conseguir la plena consonancia e integración de su actividad en el entorno del Mar Menor, respetando su cuidado y avanzando hacia una agricultura sostenible y ecológica. Esto no podría ser de otra manera ya que ellos son los que viven y trabajan en el mismo", indican.

Muestra de ello, es la creación en marzo de 2017 de la Cátedra de Agricultura Sostenible, promovida por la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y que cuenta con la participación de un nutrido grupo de empresas y cooperativas agrícolas.

Explican que esta Cátedra nace de la "inquietud" del sector agrícola en la búsqueda de soluciones para superar todo tipo de retos de sostenibilidad "que plantea la actividad agraria de nuestro tiempo".

Uno de los proyectos estrella que se está llevando a cabo en el marco de la Cátedra y sobre el que los agricultores tienen volcadas todas sus esperanzas, son las investigaciones que se están produciendo en las instalaciones asociadas a la desalobradora de la finca Tomás Ferro. Se trata de unos alentadores estudios en materia de desnitrificación y concentración de salmuera.

Las primeras pesquisas están resultando "esperanzadoras", como ya ha venido afirmando el director de la Cátedra, Juan José Martínez, y se posicionan como soluciones para la actividad agrícola del campo de Cartagena y, por consiguiente, su influencia en el Mar Menor.

A juicio de estas organizaciones, en esta dirección es en la que se debe trabajar de cara al problema existente en el Mar Menor, en la búsqueda de soluciones, y es en esta tesitura en la que los agricultores de la Cátedra quieren moverse, "alejados de ideas políticas o intereses que no respondan a la supervivencia de la actividad agroalimentaria en el entorno del Mar Menor respetando por supuesto, cualquier informe o recomendación que, con sustento científico, vaya guiando dicha actividad".

En los próximos meses se llevará a cabo el anuncio de los resultados definitivos de las investigaciones que se están realizando en la finca Tomás Ferro, "que ya son positivos y se auguran muy clarificadores de cara a la resolución de uno de los problemas fundamentales que, en un principio, presentaban las aguas del Mar Menor, la presencia excesiva de nitratos".

Mientras tanto concluye el comunicado, Coag, Fecoam, la UPCT y las demás empresas y cooperativas que forman parte de la Cátedra, seguirán trabajando en la búsqueda de soluciones "alejados de acciones o iniciativas que puedan tener un marcado carácter político", persiguiendo además, "la búsqueda pública del consenso con las organizaciones que operan en el entorno del Mar Menor, como vecinos, pescadores o agrupaciones ecologistas".