Sanz afirma que el Gobierno realiza una "defensa férrea" del sector de la aceituna de mesa y del actual modelo de la PAC

31/01/2018 - 12:58

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este miércoles que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) está haciendo una "defensa férrea" del sector de la aceituna de mesa y del actual modelo de la Política Agrícola Común (PAC) "después de que EEUU haya cuestionado este sistema de ayudas europeo con la imposición de aranceles a un producto con gran volumen de exportación".

LA RODA DE ANDALUCÍA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

Sanz, que ha visitado en La Roda de Andalucía (Sevilla) la fábrica Agro Sevilla Aceitunas junto al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, ha destacado la importancia de la industria de la aceituna para la provincia de Sevilla y de Andalucía en su conjunto, "tanto por la gran repercusión en la generación de empleo como por el desarrollo económico que supone para numerosos municipios como La Roda de Andalucía".

En concreto, y como prueba de ello, ha precisado que "sólo las exportaciones de aceituna negra de la comunidad autónoma hacia EEUU representan 70 millones de euros" y ha puesto a Agro Sevilla como "ejemplo del motor económico que representa el sector de la aceituna al haber creado a lo largo de su historia más de 450 empleos directos y más de 4.000 indirectos".

Por todo ello, el delegado ha expresado la "preocupación" del Gobierno de España por los aranceles impuestos por EEUU, aún provisionales, al tiempo que ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y prudencia, puesto que el Mapama está trabajando para defender los intereses del sector con el único objetivo de que se reconozca que la competencia española no es desleal y evitar así unos aranceles que no están justificados".

Igualmente, ha indicado que lo que está cuestionando EEUU "no es al sector español de la aceituna de mesa, sino que se trata de un ataque a la PAC en su conjunto", tal y como ha manifestado recientemente la ministra Isabel García Tejerina, dado que las ayudas de la PAC que reciben los aceituneros son pagos directos que forman parte de la llamada 'caja verde' en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y no están vinculadas a la producción, por lo que "no provocan distorsión al comercio internacional", en contra de lo que sostiene Estados Unidos.

En este sentido, Sanz ha manifestado que el Mapama y la Secretaría de Estado de Comercio están "trabajando y negociando con todas las partes implicadas -el sector de la aceituna de mesa, la Junta de Andalucía y la Unión Europea_ para lograr una solución satisfactoria para la industria", al tiempo que ha mostrado su convencimiento de que la aplicación de la PAC es "correcta".

El delegado ha insistido en que los aranceles impuestos por las autoridades norteamericanas "aún tienen carácter provisional", por lo que ha pedido "confianza" en que "los argumentos españoles serán atendidos" por el Departamento de Comercio de Estados Unidos cuando revise la medida, en abril, de forma que "se podrá seguir exportando con normalidad".

En esta línea y en el marco de las negociaciones para la futura PAC, Sanz ha recordado que "para España es fundamental mantener el actual modelo de la PAC como elemento de cohesión y de garantía de renta para los agricultores" y, por tanto, el Gobierno ha rechazado de forma directa la propuesta de la cofinanciación.

AGRO SEVILLA

Sobre Agro Sevilla, el delegado ha subrayado el "incansable trabajo que realiza la cooperativa y que le ha llevado a ser una referencia mundial en la aceituna de mesa y la primera exportadora española de este producto desde 1994". "Llevan siendo líder en su mercado desde hace casi 25 años", ha destacado.

Con más de 4.000 socios en la actualidad, Agro Sevilla obtuvo una facturación agregada de 173,5 millones de euros el año pasado. Sus aceitunas llegan a 70 países y ha conseguido abrir centros de distribución en Estados Unidos e Italia, lo que supone la carga de más de 6.000 contenedores de distribución al año.

"Agro Sevilla es una empresa andaluza de éxito que no sólo exporta aceituna de mesa, sino el enorme potencial del sector en España y en Andalucía, al tiempo que aporta excelencia a la industria", ha resaltado el delegado del Gobierno.