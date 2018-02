El socialista Emiliano Corral renuncia a su cargo de concejal para presidir el Consejo Escolar de Cantabria

31/01/2018 - 12:58

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Reinosa, Emiliano Corral, ha presentado su renuncia al acta de concejal para dedicarse "en exclusiva" a su nueva responsabilidad institucional como presidente del Consejo Escolar de Cantabria. Una renuncia que se votará hoy en el Pleno de la Corporación municipal.

SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado esta mañana el edil en un comunicado, en el que ha manifestado que su decisión no ha sido improvisada sino "coherente" con el "cambio generacional" en el PSOE que él ha apoyado (Pedro Sánchez en la secretaría general y Pablo Zuloaga en la regional), con lo que "a nivel local no iba a ser una excepción" y por ello decidió no optar a la reelección de la Secretaría General del partido.

"Yo creo que la bicefalia es difícil en el PSOE y prefiero que sea el mismo compañero --Sergio Balbontín-- quien ahora encabece el proyecto orgánico y el municipal, porque pienso que debe ser la nueva dirección local del partido quien tenga la voz de los socialistas de Reinosa y quien ponga cara y voz a las políticas a desarrollar", sostiene.

Se trata, por lo tanto, ha insistido, de "una transición pacífica, un recambio ordenado dentro de los socialistas de Reinosa".

"Hemos gobernado muchos años este Ayuntamiento y nos sentimos orgullosos de las políticas desarrolladas hasta ahora, pero el aire fresco viene bien en los equipos políticos. Espero no equivocarme con esta decisión pues, en este momento, considero que es lo mejor para la representación municipal socialista. Con mi renuncia, al nuevo portavoz le queda año y medio para darse a conocer a la ciudadanía y para configurar un proyecto y un equipo que convenzan a los electores de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2019", ha señalado.

Con todo, Corral ha reconocido que, "aunque no fuera por la renovación", lo "tendría muy complicado para poder compatibilizar" la labor municipal con el cargo institucional.

El hasta ahora edil también ha confesado que le ha "costado" tomar la decisión tras siete años en el Ayuntamiento trabajando "muy a gusto". "Me he sentido bien representando a la ciudadanía de Reinosa, también en mi relación con todos los grupos municipales" y con los empleados de la Administración local.

"En mi larga trayectoria política siempre he tenido claro que en política estamos para defender el interés general y, a pesar de las críticas que pueda haber generado mi gestión, siempre he pretendido actuar defendiendo los intereses de Reinosa y las políticas que he considerado beneficiaban a nuestra ciudad. Espero haber acertado en general, pido disculpas por las posibles equivocaciones que haya podido tener y deseo a quienes ahora me sustituyen y a quienes permanecen, suerte en su cometido y les aconsejo que no pierdan de vista nunca el interés general de la ciudadanía reinosana", ha concluido.