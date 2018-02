Un catedrático dice en el congreso que es casi "imposible" pactar ahora una reforma de la constitución

31/01/2018 - 13:00

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid, aseguró este miércoles en el Congreso que es necesaria una reforma de la Constitución para demostrar que no es "letra muerta", pero para ello hace falta un gran acuerdo que es "poco menos que imposible".

Así se pronunció Álvarez Junco en su comparecencia en la comisión de la Cámara Baja que analiza el Estado autonómico, donde este catedrático realizó un recorrido histórico por los términos de naciones y nacionalismos.

Subrayó que los nacionalismos son producto de circunstancias meramente políticas y que las naciones son producto de la Historia. Apuntó que, a su juicio, el nacionalismo "es necesario" y que no todo nacionalismo tiene por qué ser "negativo" si éste es entendido "como sentimiento de pertenencia a una comunidad". No obstante, apuntó que ese sentimiento de "orgullo" no tiene que implicar el "desprecio" a los demás.

También se refirió al objeto de la comisión territorial, que es debatir sobre una posible reforma del texto de la Carta Magna. Es por ello que vio "necesaria" esta reforma "si queremos que el texto constitucional sea vivo y no sea letra muerta".

No obstante, estimó que en estos momentos es "poco menos que imposible" reformar ahora el texto constitucional por la actual composición del Congreso y el Senado. Añadió que para lograr este entendimiento sería fundamental la "lealtad" y que el acuerdo naciese con el fin de mantenerse "al menos una generación".

(SERVIMEDIA)

31-ENE-18

LDS/MML/nbc