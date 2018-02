Dancausa dice que su intento de reprobación en el Pleno municipal es "una maniobra política injustificada"

31/01/2018 - 13:25

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha afirmado este miércoles que el intento de reprobación por parte del Pleno Municipal, que finalmente no ha salido adelante, es "una maniobra política injustificada" que "no tiene ningún sentido".

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Tras el acto en conmemoración de los 194 años de la Policía Nacional celebrado esta mañana en la Jefatura Superior de la Policía, Dancausa ha aseverado que "tendrán que explicar" por qué Ahora Madrid y PSOE quieren reprobarla.

El Grupo Municipal que sustenta al Gobierno de la capital presentó ayer una moción de urgencia de cara al Pleno de la próxima semana con la que buscará la reprobación de Dancausa por sus "actuaciones reiteradas contra los derechos laborales y condiciones de trabajo de los empleados públicos municipales" y por "la obstaculización en el derecho constitucional a la negociación colectiva que han supuesto su continúa oposición a los acuerdos alcanzados por los representantes de los empleados públicos municipales".

"Hoy hemos conocido una sentencia que da la razón a la Delegación, con un cese injustificado de una funcionaria del Ayuntamiento. La Delegación ha interpuesto 14 recursos y requerimientos, en 12 de ellos los tribunales han tomado medidas cauteleras suspendiendo los actos del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, no me están reprobando a mí, sino a quien finalmente toma la decisión judicial, porque ellos podrían haber perfectamente modificado su convenio o acuerdo cuando le hemos requerido, como han hecho otros ayuntamientos", ha esgrimido Dancausa.

La representante del Gobierno central en Madrid ha afirmado que como al Consistorio matritense no les ha hecho caso a los requerimientos "no le ha quedado otro remedio que hacer lo que se exige a todos los ciudadanos, exigir el cumplimiento de la Ley".

"No me preocupa nada, no le veo justificación. Es una maniobra política pero que en este caso lo han personificado contra mi persona. En estos años hemos visto muchas reprobaciones injustificadas y en el caso de la mía por hacer cumplir la ley no me parece que tengan ningún motivo. Tranquila, no tiene ninguna repercusión, es una reprobación política de unos grupos y no tiene ningún sentido y es injustificada", considera.