Aertec lidera un proyecto europeo para aplicar tecnologías en el diseño, fabricación y pruebas en tierra de aeronaves

31/01/2018 - 13:32

Aertec Solutions, la ingeniería internacional especializada en tecnologías aplicadas a la aeronaútica, ha sido seleccionada como 'core partner' en el Programa Clean Sky 2 dentro del consorcio formado para ejecutar el proyecto Passaro (caPAbilities for innovative Structural and functional teSting of AeROstructures).

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Clean Sky es el programa de investigación europeo más importante para el desarrollo de tecnología destinada a reducir el CO2, las emisiones de gases y los niveles de ruido producidos por las aeronaves. Dicho programa contempla además el desarrollo de tecnologías para la mejora de la competitividad del sector industrial aeronáutico, según una nota de Aertec Solutions.

Passaro forma parte de los proyectos centrados en el desarrollo de un demostrador tecnológico integrado (ITD) de aeroestructuras y, en su caso, el objetivo es aumentar la versatilidad y eficiencia de costes (High Versatility and Cost Efficiency). Aertec Solutions contribuye a esta mejora a través de la innovación en tecnologías de fabricación, centrándose en las tecnologías asociadas a las pruebas funcionales en tierra de las aeronaves.

Los distintos paquetes de trabajo en los que Aertec Solutions participa explota en gran medida las tecnologías de la información, tanto a nivel de software como de dispositivos hardware a partir de la digitalización intensiva de los procesos de prueba, con el fin de aumentar el actual nivel de automatización de estos. En este contexto, y en estrecha relación con el Internet de las cosas industrial (IIoT) entran en juego conceptos comola conectividad --clave para garantizar el acceso a la información gestionada por los sistemas de información empleados a lo largo del ciclo de vida del producto--, la interoperabilidad --con el fin de habilitar la convivencia de sistemas de información comerciales con sistemas de información desarrollados a medida--, y la sensorización --necesaria para acceder a los datos generados por todos los recursos involucrados en el proceso productivo de las aeronaves--.

El disponer de una infraestructura productiva conectada, interoperable y sensorizada, permitirá explotar los datos y la información generada mediante técnicas de minería de datos. Passaro también explora la tecnología de 'cloud computing' para aumentar la velocidad y eficiencia en el uso de recursos de proceso. El desarrollo de tecnologías para el aumento de la eficiencia del operario es otro de los aspectos que aborda Passaro, aquí los wearables, las gafas de realidad virtual y aumentada y la explotación de técnicas de visión artificial y robótica, que contribuirán también a aumentar los niveles de automatización en favor de los objetivos de Clean Sky 2.

El proyecto Passaro fue promovido por AeroCluster Portugal con vistas a crear una red de competencias integradas y complementarias para desarrollar a nivel europeo las aeroestructuras multifuncionales e inteligentes del futuro. Caetano Aeronautic, ISQ, INEGI y AERTEC Solutions son los principales actores de un consorcio que está también integrado por otras empresas e instituciones como Critical Materials, Alma Design, Ceiia, Edisoft, Tekever, GMV and Optimal.