El Ayuntamiento exige a la Junta que ponga en marcha la conexión ferroviaria entre Jaén y Granada

31/01/2018 - 13:33

La concejala de Servicios Técnicos Municipales e Imefe del Ayuntamiento de Jaén, Rosa Cárdenas, ha calificado como "lamentable y vergonzoso" que el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, "sea capaz de mentir de una forma tan descarada a los jiennenses" y ha exigido a la Junta que ponga en marcha la conexión ferroviaria entre Jaén y Granada porque es una competencia del Ejecutivo andaluz.

JAÉN, 31 (EUROPA PRESS)

"Ya está bien que lleve 23 años y medio mintiendo sobre la conexión ferroviaria Jaén-Granada y que no haya cumplido la promesa que hace casi quince años hiciera Manuel Chaves de ponerlo en marcha", ha dicho Cárdenas a través de un comunicado.

Para esta concejala, "tan grave es el hecho de que Felipe López lleve 23 años y medio paseándose por Jaén como cargo público y sin hacer nada por esta ciudad y siga sin querer saber nada del tren Jaén-Granada, como que trate de tomarnos el pelo a los jiennenses mintiendo sin ni siquiera ponerse colorado".

En este sentido, la concejal de Servicios Técnicos Municipales e Imefe ha pedido al consejero Felipe López que "no mienta más y asuma las competencias del Estatuto de Autonomía en materia de ferrocarriles y que ponga en marcha la conexión ferroviaria entre Jaén y Granada, porque por mucho que no quiera hacerlo sí es competencia de la Junta de Andalucía, y eso no es algo que se invente el Ayuntamiento sino que lo dice el Estatuto de Autonomía y el BOJA".

Rosa Cárdenas ha dicho que desde el Ayuntamiento van a remitir al consejero Felipe López el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 251 de 30/12/2006, que en las disposiciones generales de Presidencia, Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía, en el apartado tercero, dice textualmente que es de la Comunidad Autónoma 'la competencia exclusiva, y por tanto normativa, sobre los servicios de transporte mediante ferrocarril cuyo itinerario se desarrolle íntegra y exclusivamente sobre territorio andaluz'.

"Entendemos, salvo que el consejero Felipe López en sus quehaceres diarios paseando por Jaén haya decidido sacar de Andalucía a Jaén y Granada, que el itinerario entre las dos capitales andaluzas discurre por territorio andaluz", ha señalado Cárdenas.

La concejala ha añadido que el Estatuto de Autonomía es "claro y contundente, y por eso en octubre de 2014 la Junta de Andalucía aprobaba el POTAU, y uno de los proyectos que recogía este documento era la conexión ferroviaria entre Jaén y Granada".

"Los jiennenses necesitamos que dos capitales como Jaén y Granada estén conectadas por ferrocarril, y exigimos a la Junta de Andalucía que cumpla y ejecute lo que ella misma aprobó en octubre de 2014 y que ponga en marcha ese tren que tanta falta nos hace", ha señalado Rosa Cárdenas.