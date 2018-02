Podemos pide la comparecencia de Tezanos en Pleno y Comisión para responder sus cuestiones sobre infancia

31/01/2018 - 13:39

Podemos Cantabria ha solicitado hoy la comparecencia en Pleno del Parlamento de la consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Rosa Eva Díaz Tezanos, para que responda sobre dos peticiones de documentación relativas a la infancia realizadas por la diputada Verónica Ordóñez, que no le han sido contestadas por escrito; así como su comparecencia en comisión para atender las 53 preguntas respecto al mismo tema.

SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)

En concreto, Ordóñez quiere que Tezanos informe sobre los planes existentes para garantizar la protección de los menores tutelados por la comunidad Autónoma de Cantabria, así como sobre los protocolos de funcionamiento para la aplicación de la tutela de menores como medida de protección por parte de la comunidad.

Además, Podemos también ha solicitado que Tezanos comparezca en comisión para que responda a las preguntas que la formación morada realizó en noviembre, una batería de 53 cuestiones relacionadas con la situación y protección de los menores tutelados en Cantabria, cuya respuesta no ha satisfecho las demandas de información de Podemos.

En un comunicado, Ordóñez ha explicado que muchas de las preguntas no se responden y, en otros casos, se aluden "motivos rocambolescos" como que "los datos no pueden solicitarse debido a que el soporte informático disponible no permite el filtrado con el grado de detalle solicitado".

Para la diputada, "no tiene sentido que, bajo esa excusa, no se respondan preguntas" como cuál es el número de menores de edad en tutela administrativa cuyas madres son víctimas de violencia de género; o el porcentaje de menores de edad bajo medidas de protección que han completado la ESO al cumplir los 18 años, desagregando el dato relativo al tipo de acogimiento y por municipio de nacimiento y sexo.

Ordóñez ha opinado que es "especialmente sangrante" que no se facilite esta información y se demore su entrega ya que el Parlamento y todos los grupos han constituido una ponencia sobre infancia a petición de UNICEF.

"Nos preocupa que el Gobierno no nos facilite esta información, sobre todo teniendo en cuenta que son menores en situación de especial vulnerabilidad", ha remarcado.