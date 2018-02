Cataluña. cs lamenta que puigdemont haya tardado "tanto" en darse cuenta de su fracaso

31/01/2018 - 13:13

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, lamentó este miércoles que el candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, haya tardado "tanto" en darse cuenta del fracaso de sus pretensiones.

Lo dijo en rueda de prensa al ser preguntado por los mensajes filtrados a la prensa en los que Puigdemont reconoce ante Toni Comín que su plan ha fracaso y que los suyos han "sacrificado" a quienes se fueron a Bruselas.

Se trata de algo que "muchos ya sabíamos" y sobre lo que llevaban alertando meses e incluso años, y es que el proceso secesionista "no tenía salida" ni tenía "ningún futuro" porque no era legal y no contaba con apoyo social ni internacional, por lo que estaba "abocado a estrellarse contra el muro de la democracia y del Estado de Derecho".

Lo lamentable, añadió, es que algunos "hayan tardado tanto en darse cuenta", porque en el camino se han perdido empresas y se ha agrandado la división de la sociedad catalana. "Hemos sufrido mucho daño por un proceso que sabíamos que estaba abocado al fracaso", sentenció.

31-ENE-18

