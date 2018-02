Madrid. podemos dice que el pp está "haciendo una utilización interesada" del auto del juez garcía castellón

31/01/2018 - 13:29

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo este miércoles en el marco del Fórum Europea protagonizado por José Manuel Franco, secretario general del PSOE-Madrid, que "el PP está haciendo una utilización interesada de las palabras que recoge el auto del juez García Castellón en relación con las actas del Canal de Isabel II".

Tras asistir a este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, Ruiz-Huerta rechazó la petición de perdón solicitada por el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, a la oposición y dijo que "los únicos que tienen que pedir perdón son los que llevan más de 20 años saqueando las instituciones públicas", refiriéndose al PP.

A su juicio, el juez señala en el auto que él "no está obligado a entregar documentación a la comisión de investigación, pero no dice que el Gobierno de Cifuentes no pueda hacerlo".

Indicó que "es evidente que están tratando de ocultar lo que parece que está en esas actas" y añadió que "los tribunales dicen que hay irregularidades en la manera en que el Canal de Isabel II se expandió por Latinoamérica".

Por último, afirmó que Cifuentes "sigue teniendo que dar explicaciones en la Asamblea" por el retraso en entregar las actas solicitadas por los grupos parlamentarios.

