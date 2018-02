PP C-LM "respeta" la decisión judicial de admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la ley 'antifracking' de C-LM

31/01/2018 - 14:03

El portavoz regional del Partido Popular, Lorenzo Robisco, ha asegurado, en relación a la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno central contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburo utilizando la técnica de la fractura hidráulica, más conocida como ley 'antifracking', que "las decisiones judiciales se respetan".

TOLEDO, 31 (EUROPA PRESS)

"Eso no es ni a favor ni en contra", ha manifestado a preguntas de los medios en una rueda de prensa, donde ha apuntado que este asunto "lleva un curso" y que, "en ese curso, unos proyectos han salido adelante y otros no en el mundo, y aquí no ha salido adelante", ha expresado.

Dicho esto, ha incidido en que el PP no se va a mostrar "ni a favor ni en contra de las decisiones judiciales" y que será el tribunal "el que se pronunciará, y se respetará".

DÉFICIT

De otro lado, preguntado por los datos de déficit del mes de noviembre conocidos este martes, según los cuales la Comunidad Autónoma, alcanzó los 173 millones de euros (un 0,43% del PIB), según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, el diputado del PP ha visto "muy preocupantes" esos datos, siendo "muchas" las comunidades autónomas que han obtenido superávit.

"Muchos ayuntamientos se quejaban mucho de la regla de gasto y de las exigencias del Gobierno de España y, gracias a eso, muchos ayuntamientos han entrado en superávit", ha manifestado Robisco, destacando que mientras hay comunidades autónomas que "están cumpliendo bien con los objetivos y están entrando en superávit, en Castilla-La Mancha seguimos siendo el furgón de cola con mayor deuda".

A su juicio, con los datos de noviembre "vamos en un camino muy malo, que nos llevará a incumplir el objetivo de déficit", convencido de que "aquí hay que compararse con el vecino de al lado. Aquí no vale mirar hacia atrás, ya nos arruinaron cuando se ha mirado hacia atrás".