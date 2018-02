PDeCAT de Barcelona dice que la "inacción" de Colau en el Raval ha enquistado y creado problemas

31/01/2018 - 14:12

Homs avisa de que el Raval requiere política de verdad y no "aprendices de política"

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La concejal del PDeCAT en Barcelona Mercè Homs ha sostenido este miércoles que la "inacción e inoperancia" del Gobierno de Ada Colau en el barrio del Raval ha enquistado problemas, ha creado nuevos y ha agudizado otros que ya existían, entre los que ha citado los 'narcopisos'.

Ha exigido al Ejecutivo del distrito de Ciutat Vella, liderado por la edil Gala Pin, que se "ponga las pilas" y no traslade su responsabilidad a otras administraciones, porque el asunto no depende sólo del Ayuntamiento pero éste sí puede coordinar al resto de agentes, como hizo ella cuando fue concejal de Ciutat Vella en el anterior mandato de Xavier Trias, desde la junta de seguridad del distrito.

"No vale decir que no es competencia del Gobierno municipal actuar sobre el barrio", porque puede liderar la coordinación interadministrativa como asegura que hicieron en el pasado mandato desde la junta de seguridad de Ciutat Vella --la única de distrito--, que incluía a cuerpos policiales, Fiscalía y otros organismos, y que no se ha reunido en este mandato, según ella.

La también presidenta del distrito ha dicho que, si la solución no es competencia del consistorio, "se debe ir a picar a la puerta, pero nunca decir a los vecinos que la solución no está en manos" del Ayuntamiento, y ha avisado de que no vale refugiarse en que siempre ha habido problemas en el Raval, ya que se mejoraron en años anteriores.

"Pasa por la inacción y también por algo de fondo: el modelo. No tiene ganas de combatirlo", ha aseverado Homs, que ha insistido en pedir que se retome la junta de seguridad del distrito, algo que asegura que sólo depende de la voluntad de la concejal de Ciutat Vella, una tarea complicada, según ella.

POLÍTICA DE VERDAD

"No necesitamos a aprendices de política. Necesitamos a gente que haga política de verdad y que venga aprendida, y que tenga ganas de aplicar sus modelos y de resolver problemas", ha criticado, y ha dicho que los vecinos del Raval requieren políticos que estén a la altura, y ha advertido de que no se puede normalizar que los vecinos denuncien los casos y tapien pisos.

Ha dicho que los problemas del Raval evidencian también el fracaso de las políticas de vivienda de Colau, porque los 'narcopisos' proliferan por viviendas vacías que se 'okupan', y ha exigido más transparencia al Gobierno de Colau.