El ex director general Juan Márquez recurre su imputación en la pieza separada por el ERE de Samec

31/01/2018 - 14:23

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta Juan Márquez ha recurrido su imputación en la pieza separada por el ERE de 2007 en la Sociedad Anónima Manufactura Española del Corcho (Samec), cuyas diligencias previas instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el marco de la investigación del caso de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Así, la defensa de Juan Márquez, que ejerce la abogada Inmaculada Torres Moreno, ha interpuesto un recurso de reforma contra el auto de 23 de enero de 2018 de la juez instructora, María Núñez Bolaños, por el que se acuerda llamar a este procedimiento en calidad de investigado al ex director general de Trabajo de la Junta.

En el recurso, fechado el 26 de enero de este mismo año y al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Márquez entiende la resolución de la juez Núñez "no ajustada a derecho y lesiva para los intereses" del ex alto cargo del Gobierno andaluz.

Para la letrada, esta resolución "vulnera" el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, el principio de legalidad penal al "infringirse" el principio 'non bis in ídem' y de exigencia de racionalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

En este sentido, expone que el principio 'non bis in ídem' constituye uno de los principios fundamentales del derecho penal, consistente en la prohibición de la aplicación de una doble sanción a un mismo sujeto por la comisión de unos hechos idénticos. Además, supone "la prohibición expresa de la imposición de sanciones iguales por parte de autoridades de un mismo orden, es decir, penales, respecto de una misma conducta, llevada a cabo por un mismo sujeto", por lo que "no puede así ser juzgado un mismo sujeto dos veces por un mismo hecho".

La abogada indica que, precisamente, es esto lo que sucede en las presentes diligencias previas, dirigiendo las mismas contra Juan Márquez, pues estos hechos se encuentran ya incluidos en el procedimiento abreviado 133/2016 de este mismo Juzgado, conocido como 'procedimiento específico', en el que el ex director general se encuentra acusado y cuyo enjuiciamiento ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla se está celebrando en estos días.

Por tanto, concluye que la inclusión y continuación de las presentes diligencias contra Márquez supone la infracción de los principios 'non bis in ídem', seguridad jurídica y prohibición de la arbitrariedad, pues "implica someterle a un doble enjuiciamiento por unos mismos hechos".

"AFÁN GLOBALIZADOR"

En este punto, la letrada recuerda autos de la Sección Séptima referentes a las piezas separadas de Surcolor, Egmasa o Fundación Caetano, entre otros, en los que se expresa que el denominado 'procedimiento específico' "tuvo un afán globalizador".

Para la letrada, los hechos por los que se investiga a Juan Márquez en la pieza de Samec "están englobados" en las diligencias previas de la pieza política, junto con otros hechos, ya que el contenido del auto de procedimiento abreviado dictado en el 'procedimiento específico' comprende en relación al ex director general de Trabajo "el total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales" por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2008 a 2010 del programa 31L y 22E, --periodo en el que Juan Márquez ejerció el cargo de Director General de Trabajo--.

"Aunque en el 'procedimiento específico' no se descendiera por quienes debieron hacerlo a la concreta identificación de las ayudas, lo cierto es que aquel procedimiento se dirigió contra Márquez por todos las ayudas concedidas y pagos realizados durante el periodo investigado, existiendo una identidad de hechos aunque no fueran del todo precisados en aquella resolución", ha añadido.

Por tanto, "ante la duplicidad de procesos sobre los mismos hechos, encontrándose uno de ellos en instrucción y el otro en plena celebración del juicio oral, y de acuerdo con lo expresado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla en reiteradas resoluciones, lo procedente es dejar sin efecto la dirección de este procedimiento contra Juan Márquez, sin perjuicio de la continuación de la instrucción del mismo".

EXCLUIDO EN 13 PIEZAS SEPARADAS

El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Trabajo entre el 29 de abril de 2008 y el 6 de abril de 2010, en sustitución del también investigado en los ERE Francisco Javier Guerrero, ha solicitado con este recurso dejar sin efecto la dirección del procedimiento por el ERE en Samec contra su persona.

De prosperar este recurso y otros presentados por la defensa de Márquez en la misma línea en otras piezas separadas en el marco de la investigación de los ERE irregulares, se sumarían a las treces causas de las que ya ha sido excluido este ex alto cargo del Gobierno andaluz.

Así, Juan Márquez ha sido excluido de las piezas investigadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por las ayudas sociolaborales a Azucareras Reunidas de Jaén, Cetro Aceitunas, Antonio Gálvez Peluqueros, Río Grande, Egmasa, Matadero de Fuenteobejuna, Universidad de Sevilla, Bonpunt S.A.U., Cydeplast, Novo Comlink, Faja Pirítica, Fundiciones Caetano y Geriátrico de Cádiz

La exclusión de Márquez en las primeras de estas siete piezas se encuentran recurrida por el Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía. Estos recursos están a la espera de ser resueltos por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.