La Junta valora que el Gobierno "rectifique" y regule las 35 horas pero cree que la medida puede tener "sesgo electoral"

31/01/2018 - 14:26

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesus Montero, ha valorado que el Gobierno central "rectifique" y haya anunciado que va a negociar y regular la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos, peor cree que la medida puede tener "sesgo electoral".

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Montero se ha preguntado en un desayuno en el Club Antares que "si su intención era negociar las 35 horas a nivel nacional, por qué no ha dialogado con el Gobierno andaluz para llegar a un acuerdo que hubiera sido una transición para la puesta en marcha de la medida".

La consejera ha recordado que los sindicatos "estaban trasladando que las 35 horas semanales debía ser una premisa para llegar a un acuerdo en la negociación presupuestaria".

En cualquier caso, ha valorado ese planteamiento de que el Gobierno "regule la jornada máxima y no la mínima", algo que "era una exigencia de los sindicatos andaluces y el Gobierno andaluz de que el Gobierno central regulara a nivel estatal la posibilidad de jornada máxima".

"Nos alegramos si las conversaciones van en esa dirección", ha aseverado Montero, quien, no obstante, se ha preguntado "si el Gobierno de España tenía en agenda negociar las 35 horas, por qué no ha dialogado con el Gobierno andaluz y se ha ido al Tribunal Constitucional nueve meses después de la puesta en marcha de las 35 horas en Andalucía". "No parece razonable que, si finalmente lo iba a hacer, que lo recurriera en Andalucía", ha aseverado.

Cree que llegar a un acuerdo sobre este tema entre Junta y Gobierno "hubiera servido de transición para la puesta en marcha de la medida".

Montero ha lamentado que "permanentemente se quiere dar la apariencia de que se quiere castigar a Andalucía, y se la castiga".

Asimismo, considera que el Gobierno de España "está un pelín acosado con los sondeos electorales, por lo que plantea cuestiones que tienen un sesgo electoral"."En cualquier caso, nos alegramos de que rectifique y que otras comunidades hayan decidido empezar la negociación colectiva para seguir los pasos alcanzados en Andalucía", ha añadido.

PRESUPUESTOS EN ESPAÑA

Preguntada por si habrá Presupuestos Generales del Estado, Montero ha reconocido que "hay poca claridad a la hora de plantear las negociaciones políticas" y ha lamentado que el Gobierno central "se está agarrando al conflicto catalán para no der respuesta a las necesidades del panorama político".

"Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, además de estar atentos al problema catalán, que es gravísimo, necesitamos que se den respuesta a nuestras necesidades", ha aseverado Montero, quien ha lamentado que "hay días que dice que no va a haber presupuestos y otros días dice que hay posibilidades y que puede haber presupuestos".

A su juicio, "es una incógnita", tras lo que coincide con Montoro en que "si en abril no hay noticias, entonces no habrá presupuestos".

Montero considera que a nivel nacional ahora mismo "hay dificultades para alcanzar el consenso, no sólo derivada del conflicto catalán, sino de las presiones y tensiones entre fuerzas políticas, en concreto entre Podemos y Ciudadanos".