Animac estrena en España 'The Breadwinner', nominada a los Oscars y a los Globos de Oro

31/01/2018 - 14:31

El festival de animación de Lleida se celebra entre el 22 y el 25 de febrero

LLEIDA, 31 (EUROPA PRESS)

La Muestra Internacional de Cine de Animación de Catalunya (Animac), que organiza el Ayuntamiento de Lleida y que se celebrará en esta ciudad del 22 al 25 de febrero, acogerá el estreno en España de la película de animación 'The Breadwinner', nominada a los Oscars y a los Globos de Oro como mejor largometraje de animación.

Se trata de un filme dirigido por la animadora y cineasta irlandesa Nora Twomey, con el sello del estudio de animación Cartoon Saloon, creadores de los galardonados 'The Secret of Kells' y 'Song of the Sea', y la producción ejecutiva de Angelina Jolie, ha informado este martes en un comunicado la organización de Animac.

'The Breadwinner', basada en la novela best-seller de Deborah Ellis, explica la historia de Parvana, una niña de 11 años que vive con su familia en una habitación de un pequeño edificio de apartamentos en Kabul (Afganistán) devastado por la guerra en 2001.

Este año Animac proyectará el premiado largometraje de Dorota Kobiela y Hugh Welchman 'Loving Vincent', el primero hecho a partir de pinturas animadas que estuvo nominado a los Oscars y a los Globos de Oro y que ganó el premio del público en el Festival de Annecy el año pasado, un filme homenaje al pintor Vincent van Gogh en el que cada fotograma es un cuadro pintado sobre óleo.

Otra de las películas que se podrán ver en Animac 2018 es la ganadora al mejor largometraje del Festival de Annecy de 2017, 'Lu Over the Wall', dirigida por el japonés Masaaki Yuasa, que narra la historia de Kai, un joven estudiante la vida del cual cambia cuando conoce Lu, una sirena.

Como el festival este año está dedicado a la música, se inaugurará con el estreno internacional de 'Animación para las Cuatro Estaciones de Vivaldi', un filme animado compuesto de cuatro cortometrajes musicales realizados por cuatro grandes animadores independientes: Anna Budanova, que estará presente en la inauguración, Olga y Priit Pärn, Atsushi Wada y Theodore Ushev.

La película está producida por la Tokyo University of the Arts y musicada en riguroso directo por la Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC).

La selección de cortometrajes de esta edición incluye 209, entre ellos 'Negative Space', codirigido por Max Porter y Ru Kuwahata y nominado recientemente a los Oscars en la categoría de mejor cortometraje de animación.