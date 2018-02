Teresa Rodríguez exige al Gobierno central "el fin inmediato" del peaje de la AP-4

31/01/2018 - 14:43

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha exigido este miércoles al Gobierno central "el fin inmediato" del peaje de la AP-4: "No aceptamos nada que no sea el fin inmediato de la situación del peaje, no hay excusas".

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Rodríguez, en rueda de prensa, sobre el nuevo planteamiento propuesto por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para buscar un acuerdo político sobre el futuro de las autopistas de peaje a cuenta del vencimiento de la concesiones más antiguas, que incluye a la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz.

La dirigente de Podemos ha incidido en que "ya no hay caminos en los cuales el conjunto de las fuerzas tapemos la incapacidad del PP para acabar con esta situación absolutamente anómala del peaje". "Vamos a exigir que se cumpla la absoluta extinción inmediata del peaje", ha insistido la política gaditana.

En este marco, Teresa Rodríguez ha criticado la gestión del PP respecto a las autopistas pues, "además de permitir que continúen situaciones anómalas como la de la AP-4, han rescatado autopistas con dinero público por contratos que había firmado con empresas del Ibex 35 para facilitarles este negocio".

"Un pacto de estado para que le cubramos el expediente al PP no va a encontrar en Podemos ninguna alianza", ha apostillado la dirigente del partido morado antes de insistir: "Exigimos el fin del peaje y ya no hay más".