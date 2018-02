Ahora Madrid, PSOE y Cs instan a Fomento a aplicar un plan de choque para acabar con las incidencias en Cercanías

31/01/2018 - 14:41

Los grupos municipales de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos han votado este miércoles en el Pleno municipal a favor de la iniciativa socialista para instar al Ministerio de Fomento a aplicar un plan de choque que acabe con las incidencias en Cercanías Madrid, "mejorando su conservación y mantenimiento". El PP se ha abstenido.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La propuesta, que ha sido presentada por Chema Dávila en Cibeles, pedía además ejecutar las infraestructuras comprometidas "desde hace años" mediante el Plan de Infraestructuras de Madrid así como instar a la Comunidad "a que cumpla su labor".

Según ha expuesto Dávila, el PP "tiene en desuso un servicio básico donde se mueven miles de madrileños todos los días", y que "es fundamental que funcione correctamente". "Ese deterioro se debe a una serie de infraestructuras de Madrid, en las que no se ha ejecutado ni un cinco por ciento de ese plan de infraestructuras", ha lamentado.

El edil socialista ha recordado que en líneas como la C2 y la C7 el número de trenes en hora punta es menor, de hasta un 15 por ciento menos. También ha hecho alusión a "averías continuas" en este servicio.

"El PP se ha equivocado ostensiblemente por no cuidar una línea básica, y yo creo que rectificar es de sabios; en 2015 se hizo un acuerdo para mejorar un plan de mejoras de Cercanías, y lo único que pedimos es que se cumpla lo acordado", ha apuntado, para remarcar que el PP "no ha invertido un solo euro en el sistema público de transportes porque no creen en él".

"FALTA DE INVERSIÓN CRÓNICA"

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha mostrado "todo" el apoyo a la propuesta, de la que ha indicado, no solo votarían a favor, sino que llevarían a cabo "acciones conjuntas para instar a Fomento y a la Comunidad de Madrid".

"Hablamos del transporte de un millón de usuarios de la Comunidad de Madrid cada día", ha explicado Maestre, quien ha advertido que las averías "son perjuicios que afectan a la calidad de vida" de los ciudadanos "porque estar parado, para luego andar por las vías es un problema que no nace ahora, sino que es consecuencia directa de la falta de inversión crónica".

Rita Maestre ha asegurado un total de 257 incidencias en Cercanías, a pesar de que "no hace falta irse a los datos", ya que los madrileños lo saben a través de redes sociales. "Se anunció en 2015 otro plan, pero no se ha llevado a cabo, y como la presión ha ido en aumento, el Gobierno regional y el Ministerio se han reunido para decir que habrá un plan nuevo", ha indicado.

Sergio Brabezo, de Ciudadanos, ha comenzado su intervención asegurando que compartían la propuesta. No ha opinado lo mismo el edil del PP Fernando Martínez Vidal, quien ha asegurado que el ministro socialista José Blanco anunció un plan de infraestructuras en 2009, que después se encontró la popular Ana Pastor, "pero tuvo que actuar con responsabilidad".

"Hemos hecho uno de los mejores sistemas de transportes del mundo", ha explicado sobre la labor del PP al frente del Gobierno regional. Y a pesar de que les "preocupan los retrasos" y las "consecuencias" para los ciudadanos, se han abstenido porque ven la moción "oportunista".