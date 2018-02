PP-A acusa a la Junta de querer "confrontar" con la financiación autonómica cuando es "muy sencillo" alcanzar un acuerdo

31/01/2018 - 14:57

El vicesecretario general de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, ha asegurado este miércoles que puede ser "muy sencillo" llegar a un acuerdo en Andalucía en relación a la financiación autonómica, pero la Junta sólo busca "confrontar" en este asunto.

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Venzal en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha remarcado que el PP-A "está dispuesto a sentarse con elGobierno de Susana Díaz para hablar de la financiación autonómica".

El dirigente 'popular' ha aseverado que el PP-A está "de acuerdo en que haya una nivelación total de la prestación, financiación" de los servicios que se prestan a los ciudadanos en el conjunto del país "vivan donde vivan", y también en "tener en cuenta el nivel de desempleo como criterio", pero no están de acuerdo "en que el PSOE mienta y quiera dejar al PP-A al margen".

Venzal ha indicado que en el grupo de trabajo creado en el Parlamento andaluz en relación a la financiación autonómica hay un "altísimo grado de consenso, pero al PSOE no le interesa el consenso" y "sólo quiere llevar este asunto a la confrontación" política.

El representante del PP-A ha manifestado que, para el Gobierno de Díaz, "el problema está en que si desde Andalucía tenemos una postura unívoca se queda sin discurso en clave nacional", y "este acuerdo hay que sacarlo en Madrid, y allí Susana Díaz tiene que ponerse de acuerdo con el resto de regiones donde gobierna el PSOE".

Venzal ha instado al PSOE-A a "que no busque la confrontación", porque, según ha insistido, el PP-A "está en la defensa de la mejora de la financiación de las comunidades autónomas, de la nivelación y de la garantía de los servicios homogéneos" para los ciudadanos, como la sanidad, la justicia o la educación.

En la línea de acusar a los socialistas de dilatar esta cuestión "sólo para confrontar", ha apuntado además que desde el PSOE-A anunciaron este martes que "habían presentado su escrito deconclusiones del grupo de trabajo", y desde el PP-A les han pedido que les den traslado del mismo, "pero nos dijeron que no nos lo iban a dar de momento".

"¿Qué pasa, que no les interesa que lleguemos a un acuerdo, que no quieren una foto con el PP?", se ha preguntado Venzal, que ha insistido en pedir a los socialistas "que no engañen más a los ciudadanos", y ha aseverado que "los andaluces lo que necesitan es que se les financien sus servicios con un modelo estable que permita en el tiempo que las administraciones sean solventes".