Más de 4.700 casos de cáncer de los 12.283 registrados en 2017 se dan en hogares con dificultades económicas

31/01/2018 - 14:49

El aumento de residentes jubilados extranjeros explica parte del aumento en más de 3.000 casos en las dos últimas décadas

El aumento de residentes jubilados extranjeros explica parte del aumento en más de 3.000 casos en las dos últimas décadas

VALÈNCIA, 31 (EUROPA PRESS)

Un total de 4.741 casos de cáncer de los 12.283 diagnosticados el pasado año en la provincia de Valencia se han registrado en hogares con dificultades económicas, una situación de vulnerabilidad que solo superan Barcelona y Madrid.

Así, lo han señalado este miércoles el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia, Tomás Trénor, el vicepresidente, el profesor Antonio Llombart y la gerente Helena Alloza en rueda de prensa para presentar las cifras de sus actuaciones en la provincia.

Al respecto, Llombart ha advertido de que el crecimiento del cáncer es un problema es "extraordinariamente grave" ya que ha aumentado en más de 3.000 casos en las dos últimas décadas en la provincia al pasar de los 9.148 casos contabilizados en el año 2000 a los 12.283 registrados en 2017.

Llombart ha explicado que este incremento obedece a varias causas, entre ellas, el envejecimiento de la población, los programas de detección, una mayor alerta social que permite un diagnóstico más temprano, pero también el aumento de jubilados extranjeros que vienen a la Comunitat a retirase.

Al respecto, ha aclarado que no se trata de turismo sanitario sino de población ya residente. Así, ha puesto el ejemplo de que cerca del 90% de los casos de carcinoma de células de Merkel, un tumor de piel poco frecuente, detectados en Valencia se ha diagnosticado en mayores de 65 años y en su mayoría ingleses, franceses y alemanes ya que tienen un tipo de piel más blanco y sufren más las consecuencias del sol. No obstante, ha aclarado que este porcentaje no es extrapolable al resto de tumores.

Asimismo, los factores externos tienen gran relevancia y en concreto, además del tabaco, la contaminación ambiental tiene gran influencia ya que se calcula que causa 3.000 muertes al año en la Comunitat.

El cáncer es la segunda causa de muerte en la Comunitat ya que provocó 6.187 fallecimientos al año. Los más frecuentes son, en las mujeres, el de mama, con 1.439 casos y 381 muertes; el de colon, con 742 casos y 367 fallecimientos, y de pulmón con 286 casos y 265 muertes. En los hombres, son el de próstata con 1.601 casos y 335 muertes el de pulmón, con 1.250 casos y 1.180 fallecimientos y el de colon, con 1.098 casos y 518 muertes.

Llombart ha señalado que en España no hay diferenciales sociales en la recepción del tratamiento contra el cáncer porque está cubierto por el sistema sanitario público como sí que se observa en países como Estados Unidos, donde hay diferencias notables entre la población blanca, la hispana y en último lugar en la población negra.

Sin embargo, considera que sería interesante realizar un estudio para determinar en qué grado las diferencias económicas y culturales influyen en el diagnóstico ya que a más bajo nivel suelen demorarse más en acceder a las pruebas y se detectan más tarde.

Llombart considera, ante la prohibición de la conselleria de sanidad a los médicos de la red pública de recetas medicamentos alternativos, que en el cáncer tiene una gran importancia el estado psicológico, por lo que la medicina alternativa se puede utilizar para mejorar la calidad de vida de los pacientes si considera que su uso les ayuda "siempre que tengan claro que no les van a curar y que nunca son un sustituto".

81.436 ATENCIONES

Asimismo, la gerente Helena Alloza ha destacado que la AECC trabaja para contrarrestar los efectos económicos y psicológicos que provoca el cáncer y en el último año han realizado un total de 81.436 actuaciones. De ellas, 31.705 han sido acciones de voluntariado, se han atendido 2.600 personas para darles asesoramiento médico, psicooncológico y atención sociales, y se han realizado 9.010 sesiones de asesoramiento.

Una aboga laboralista les presta una primera atención gratuita para resolver dudas y además de la orientación sobre recursos externos disponibles, el préstamo de material ortoprotésico, la asistencia en una clínica odontológica con la que tienen un convenio o la gestión de alojamiento son los servicios más reclamados.

Al respecto, ha destacado que este incremento en las actuaciones es posible y se quiere mantener gracias al "éxito" del programa de captación de socios, que ha permitido pasar en cuatro años de 1.700 a más de 12.000 personas que contribuyen de forma periódica.

INVESTIGACIÓN

Además, realizaron 40.721 acciones de prevención en 2017 y se detectó que un 73,02% de las personas revisadas en las campañas solares no se ponía ningún protector. Llombart ha recalcado que "se puede hacer prevención hasta los 80 años" y que mantener un estilo de vida saludable, con buena alimentación, ejercicio y sin alcohol y tabaco, es fundamental para prevenir los casos y asegurar una buena calidad de vida.

Por otra parte, ha explicado que el 15% que les entrega la Junta nacional para investigación es "insuficientes" dada la capacidad de os centros valencianos y han aumentado un 55% los fondos destinados a este fin con un total de 907.184 euros.

Esta cantidad, permite becar a un total de 11 jóvenes, cinco que comenzaron en 2016 y seis nuevos en 2017, para terminar sus tesis doctorales. Además, se financian diverso proyectos de investigación de quipos estables como el promovido por el doctor Jaume Font de Mora, centrado en el cáncer infantil, y el de Andrés Mota sobre el cáncer de colon.