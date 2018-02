Un proyecto permitirá crear una herramienta informática para avanzar en la toma de decisiones sobre enfermos cardiacos

31/01/2018 - 14:47

Enlaces relacionados Premiada una herramienta informática del Servicio Navarro de Salud que mejora la seguridad de la farmacoterapia (2/01)

Las universidades de Málaga y Sevilla aliados con la farmacéutica MSD y apoyo de la Junta convocarán retos para solventar problemas reales

MÁLAGA, 31 (EUROPA PRESS)

El programa 'Innovando juntos', en el que participan las universidades de Málaga y Sevilla con la farmacéutica MSD y la colaboración de la Junta de Andalucía, permitirá plantear retos a investigadores, empresas y estudiantes para solucionar determinados problemas reales. El primero será el Reto Cardiología para desarrollar una herramienta informática que permita avanzar en el tratamiento de pacientes que tienen una determinada patología cardiaca, concretamente estenosis de la válvula aórtica severa.

Así lo ha indicado el catedrático de la Universidad de Málaga (UMA) director de la Cátedra de Terapias Avanzadas de Patología Cardiovascular y también responsable de la Unidad de Gestión Clínica del Corazón del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Eduardo de Teresa Galván.

En la presentación de este programa han estado presentes, además, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano; el secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Salud, Rafael Solana; los rectores de la Universidad de Málaga (UMA) y de Sevilla (US), José Ángel Narváez y Miguel Ángel Castro, respectivamente, y representantes de MSD.

Este miércoles se ha firmado la alianza público privada entre las dos universidades andaluzas y la farmacéutica MSD, junto a los parques tecnológicos de Málaga y Cartuja y la Corporación Tecnológica de Andalucía, para mejorar servicios médicos y sanitarios que permitirá "vehiculizar" distintos retos, es decir, la solución de un determinado problema real.

De Teresa ha explicado a los periodistas que los médicos a la hora de determinar cuál es la mejor opción de tratamiento de un paciente tienen que tomar en consideración muchos datos, de la enfermedad, del propio enfermo, del equipo que lo trata así como la experiencia previa existente, en este caso de la estenosis aórtica severa.

Normalmente, ha continuado, es un equipo, denominado 'Heart team', formado por cirujanos, hemodinamistas y cardiólogos clínicos, que discuten cada caso y toman una decisión. Sin embargo, según el doctor De Teresa, en muchas ocasiones las opiniones son subjetivas y, en otros casos, no se disponen de todos los datos necesarios o, por ejemplo, en un hospital comarcal, donde no haya hemodinamistas, no se cuenta con esas opiniones y se basan en datos de otros países, otro tipo de enfermos y que no son actuales.

Ese tipo de limitaciones ha llevado a este catedrático a proponer este reto, una herramienta informática que permita automatizar esa toma de decisiones, que se alimente de toda la información propia de otros centros y de pacientes "y permita decir 'la mejor opción es esta'". Esa opinión, no obstante, se matizará posteriormente con las expectativas del propio paciente.

Tras el desarrollo de esta herramienta informática, el catedrático ha apuntado que deberán hacer la validación prospectiva con una serie de casos que se incluirán en el programa y se comparará la decisión de esta con la del equipo médico ('Heart team'). "Esto podría aplicarse a otras patologías. Es en definitiva que nos ayudemos de la tecnología para que nos asista en la toma de decisiones", ha apostillado.

De Teresa, no obstante, ha aclarado que sobre dicha herramienta, cuya idea está "en esqueleto aún", hay "muchos matices", de manera que se pudiera ir actualizando periódicamente. En este punto, ha puesto un ejemplo: "Imaginemos que de 100 operaciones el riesgo quirúrgico es del dos por ciento pero si yo opero a otro paciente y no muere, ese porcentaje ya ha cambiado porque son 101 operaciones. De esa manera se iría incorporando la experiencia y actualizándose".

También ha resaltado que dicho programa informático podría detectar determinadas cosas en las que quizá el equipo médico no se ha percatado: "yo voy metiendo los datos de los enfermos y a lo mejor yo creo que no tiene repercusión el día de la operación pero la herramienta me detecta que los que se operan los jueves tienen más riesgos y podría servir para analizar y qué influye en eso, como ejemplo".

"Son muchas las posibilidades", ha resaltado, añadiendo que este programa 'Innovando juntos' permitirá abrir un concurso para que los investigadores y empresas que quieran opten por crear esa herramienta.

En este caso, el equipo de MSD, junto a la Cátedra dirigida por De Teresa y la Sociedad Andaluza de Cardiología, han identificado un desafío de salud en el área de cardiología.

Las solicitudes pueden realizarse hasta el 30 de marzo, los finalistas se anunciarán en abril, momento en el que el equipo de 'Innovando juntos' se pondrá en contacto para trabajar conjuntamente en una versión mejorada de la solución inicial. Los tres equipos finalistas defenderán su idea ante el jurado y se optará por el ganador, que contará con 15.000 euros para desarrollar la idea.

"ABRIR LA INNOVACIÓN"

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha destacado la importancia de este programa de las universidades de Málaga y Sevilla y de la empresa farmacéutica MSD que permitirán plantear un reto a los investigadores, relacionado con el diagnóstico de enfermedades cardiacas: "esperamos que tenga éxito y se pueda extender a otros espacios de innovación".

El rector de la UMA ha manifestado, por su parte, que la universidad es "el sitio donde hay que abrir la innovación y poner en valor el talento de los estudiantes y de los investigadores". Sobre este caso concreto, ha agradecido a MSD que se "arriesgue" y esté dispuesto a abrir nuevos campos de trabajo y que investigadores y estudiantes "puedan avanzar y que las empresas que participan sean capaces de introducir procesos innovadores".

"Es una alianza pública privada, las universidades de Málaga y Sevilla, con la complicidad y apoyo de dos consejerías --Salud y Economía-- que nos van a ayudar a trabajar en un aspecto novedoso dentro de Andalucía y que creemos va a aportar valor al territorio", ha sostenido.

Narváez ha asegurado que la idea es resolver problemas reales y poner en valor al mismo tiempo los procesos de innovación. Este primer reto, ha dicho, está abierto a investigadores de ambas universidades y empresas del entorno del Parque Tecnológico de Andalucía pero en posteriores participarán también los estudiantes.