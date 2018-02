Alcover lamenta que el PP "siga sin creer en políticas de vivienda pública"

31/01/2018 - 15:22

El portavoz del PSIB, Andreu Alcover, ha lamentado que el PP, que ha presentado una enmienda a la totalidad a la Ley de Vivienda que se debatirá el próximo martes en sesión plenaria, "siga sin creer en políticas de vivienda pública".

PALMA DE MALLORCA, 31 (EUROPA PRESS)

Tras la junta de portavoces de este miércoles, Alcover ha dicho que es "curioso" que el del PP sea el único grupo que haya presentado una enmienda a la totalidad a esta futura normativa cuando "nunca en el tiempo que ha gobernado ha planteado una ley" sobre esta materia.

Por su lado, la portavoz del PP, Margalida Prohens, ha justificado la enmienda porque considera que "la política estrella de vivienda acabará estrellándose por la falta de capacidad de gestión y de diálogo".

Asimismo, el portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, ha dicho que "el problema de acceso a la vivienda en esta comunidad tiene un nombre principal que es el Partido Popular, y la ausencia de políticas de vivienda de este partido".

El portavoz de El PI, Jaume Font, ha dicho que aunque no han presentado una enmienda a la totalidad si plantearán parciales. "No vale hacer una ley que luego no tenga aplicabilidad en los 67 ayuntamientos; después nos encontraremos que no hay suelo para hacer VPOs".