Empresarios trasladan a Santamaría que trabajarán para que políticos valencianos apoyen los PGE a cambio de inversiones

31/01/2018 - 15:32

Se quejan a la vicepresidenta de la "falta de sensibilidad" de algunos ministerios con la Comunitat

Empresarios de la Comunitat han trasladado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que trabajarán para que los políticos valencianos apoyen los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero a cambio de más inversiones para la autonomía.

Así lo ha indicado el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de trabajo de Sáenz de Santamaría con una veintena de empresarios valencianos, entre otros, representantes de Cecoval, de AVA-Asaja, Ascer, Fecoval, la Cámara de Contratistas o la Asociación de Empresarios Jóvenes.

Navarro ha valorado el encuentro y ha asegurado que es "muy significativo" que la vicepresidenta del Ejecutivo se haya reunido con los empresarios ante la situación que atraviesa la Comunitat. Durante la reunión, que se ha prolongado cerca de dos horas, se han abordado muchos asuntos, entre ellos el de la financiación autonómica, la estrategia industrial, el problema del agua y la problemática de jóvenes empresarios.

Sobre la financiación, Navarro ha manifestado que la vicepresidenta ha reconocido que el sistema es injusto y ha indicado que hay que trabajar para que la Comunitat "sea partícipe" apoyando un nuevo modelo de financiación que "tiene que liderar el Gobierno": "Tiene que poner qué modelo queremos y los partidos de la oposición apoyarlo", ha dicho.

En esta línea, también ha recordado que desde la CEV se reunirán el próximo 6 de febrero con el PSPV y posteriormente lo harán con el resto de grupos políticos para pedirles que apoyen los PGE del Ejecutivo central "a cambio de algo", más inversiones para la autonomía. "Tiene que ser una moneda de cambio porque lo han estado haciendo otros permanentemente y no nos tenemos que sonrojar", ha aseverado.

"Creo que es lógico que el Gobierno apoye a esta comunidad y creo que los partidos políticos tienen que tener una responsabilidad de apoyar a un Gobierno que están en una situación parlamentaria en minoría", ha insistido.

Preguntado entonces por si pedirá al PSPV que apoye los presupuestos, ha repetido que "por supuesto". "Es nuestra obligación y también se lo trasladaremos luego a Compromís. Lo que necesita la Comunitat es estabilidad, pero queremos seguir siendo eje tractor con respecto al modelo económico de España", ha aseverado.

En esta línea, ha reiterado: "Necesitamos unos presupuestos y un apoyo a la Comunitat. Es importante que los partidos de la autonomía apoyen unos presupuestos a nivel estatal". Interpelado por si a cambio de este apoyo, el Ejecutivo debería comprometerse a incrementar las inversiones para los valencianos, ha respondido: "Por supuesto. Esto es un canje".

Por otro lado, durante el encuentro, los empresarios han trasladado a Sáenz de Santamaría la "falta de sensibilidad" por parte de "algunos miembros" del Ejecutivo hacia los valencianos, exceptuando al ministro de Fomento, sobre el que ha alabado su labor con sus visitas y aportaciones.

Ha concretado que uno de los ministerios menos sensibles con la autonomía es el de Hacienda y ha recordado que el pasado 12 de septiembre pidieron una reunión al ministro, Cristóbal Montoro, y llevaban meses sin contestar. "Con el anterior Consell también hubo problemas de agenda durante meses", ha recordado.

Interpelado por si la vicepresidenta se ha comprometido a mediar con Montoro, ha comentado que ahora está inmerso en los presupuestos y son fechas "difíciles" pero "hay un compromiso".

Por otro lado, Navarro ha afirmado que Sáenz de Santamaría "en ningún momento" les ha trasladado ninguna queja porque los empresarios hayan participado en una manifestación para pedir una financiación justa y, preguntado por si es conocedora de las diferencias que la CEV ha mantenido con el PPCV ha dicho: "No hemos tenido problemas con el PPCV, no hemos hecho nada especial. Esto no se ha trasladado", ha aseverado.