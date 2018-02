Tribunales.-Funcionario de Junta acusado en 'Cheques' niega que se llevase "ni un duro" y apunta al exdelegado

31/01/2018 - 15:59

El funcionario de la Junta de Andalucía enjuiciado en Almería por apropiarse presuntamente de más de 246.000 euros de una cuenta de la Delegación de Medio Ambiente no sujeta a fiscalización por Intervención y en la que se ingresaba el canon de aprovechamiento de montes para revertirlo en su mantenimiento, ha negado ante el jurado popular que se "llevase un duro" de dinero público y ha apuntado hacia el secretario general y quien fuera delegado provincial, Clemente García.

ALMERÍA, 31 (EUROPA PRESS)

"No me he llevado ni un duro ni he falsificado ningún talón. Que respondan el secretario y el delegado qué han hecho con eso", ha trasladado este miércoles en la primera sesión del juicio a preguntas del abogado de la defensa M.G.L., quien se enfrenta a penas de ocho años de prisión y 15 años de inhabilitación especial acusado de presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

El funcionario, suspendido desde junio de 2016 aunque el procedimiento penal se inició en 2013 a raíz de una denuncia de la propia administración autonómica, ha indicado que los 49 talones por un importe total de 134.300 euros librados cuando él era clavero de la cuenta los hizo de acuerdo a "una relación que me daba el secretario general". "Él me daba una relación y yo expedía los cheques, los firmaba y los adjuntaba con un clip a la relación para dárselos".

Ha señalado que, en total, usó "dos talonarios" y que "siempre" entendió que eran pagar "gastos corrientes". Ha recordado, asimismo, que la cuenta era "mancomunada" y que precisaba la firma de dos personas --él y el delegado-- para los reintegros. "A mi me daban una lista de cheques, imprimía, firmaba y se los daba a ellos", ha insistido.

De la segunda tanda de cheques por los que está acusado, un total de 39 por valor de 112.311,06 cuando ya no era clavero, se ha desvinculado y ha recordado que pidió al juzgado instructor que realizase una prueba caligráfica sobre la firma que en ellos figuraba pero "se me negó".

Sobre el hecho de que un empleado de la entidad bancaria lo haya señalado como la persona que hacía los reintegros en esta segunda tanda, ha afirmado: "No sé porque lo hace, será porque lo ha presionado su empresa" que cabe recordar figura en la causa como responsable civil subsidiario.

. Ha indicado que "nunca extrajo dinero en metálico" salvo en una ocasión, según ha matizado, por importe de 3.200 euros para el pago de cinco facturas "según la relación que se me dio" y ha señalado que, en el periodo en el que ya no era clavero, realizó "una gestión" en relación a esta cuenta "pero por orden de la jefa de servicio y en calidad de funcionario para subsanar un ingreso que se había hecho por error"

M.G.L. también ha hecho referencia a los dos cheques de ese periodo, de 6.380 y 41.760 euros, que fueron abonados a dos medios de comunicación "relacionados con la realización de contratos de publicidad con la Delegación, pese a no ser este el destino de la cuenta y dado el descontrol existente sobre la misma". Ha señalado en este caso al exdelegado Clemente García, y al secretario general de la Delegación.

"Me llamó Clemente y me dijo que habían contraído compromisos publicitario pero no había dinero para eso por orden de Sevilla. Me dio las facturas, me dijo que hiciera un talón nominativo, lo hice y se lo di. El secretario dijo que ya vería como lo justificaban", ha manifestado.

En su exposición previa ante los miembros del jurado popular, la letrada de la Junta de Andalucía, que ejerce acusación particular, ha recordado que el funcionario y el propio Clemente García fueron condenado por el Tribunal de Cuentas por este caso.

En este procedimiento paralelo, M.G.L. fue considerado responsable contable directo por la cantidad de 140.710,21 euros que corresponden al cobro por ventanilla de 49 cheques al portador entre marzo y abril de 2009 que él mismo giraba con cargo a la citada cuenta y a otro cheque nominativo a favor de una empresa sin que conste justificación alguna de que los servicios facturados fuesen efectivamente prestados.

El Tribunal de Cuentas concluyó sobre los gastos publicitarios, por el que fue condenado el ex delegado territorial de Medio Ambiente, que no cabía admitir que las publicaciones encajasen con el concepto de publirreportaje "puesto que nuestro ordenamiento jurídico sanciona como ilícita la publicación de informaciones con fines promocionales sin que quede claramente especificado que se trata de un contrato publicitario" y consideró que "no era admisible que con fondos públicos se pagaran campañas encubiertas de propaganda de la actividad de las administraciones públicas ni que se realizaran pagos a los medios de comunicación a cambio de obtener un tratamiento informativo favorable".

En concreto, este órgano declaró a García responsable contable directo por el pago de un total de 41.760 euros a un diario de tirada provincial por la publicación de ciertas informaciones, que no publicidad, mediante un cheque girado contra esta cuenta cuyos fondos estaban destinados al Fondo de Mejora Forestal.

Por último, a preguntas del fiscal, el funcionario ha justificado la "similitud" entre las cantidades extraídas de la cuenta e ingresos realizados en sus cuentas en que por esas fechas asumió el pago de las cuotas de un préstamo hipotecario de su hijo.

El juicio con tribunal de jurado proseguirá en este jueves con la declaración de 13 testigos, entre ellos el exdelegado sobre quien se retiró la acusación en este procedimiento. La última sesión del juicio en el que se expondrán las pruebas periciales, los informes y las conclusiones de las partes llegará el 2 de febrero, momento a partir del cual, según el calendario previsto, se dejará deliberar al jurado para que emita su veredicto el día 6 de febrero.