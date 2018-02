La oposición pide a Carmena que remita al Tribunal de Cuentas el acuerdo extrajudicial con exconsejera de Madrid Destino

31/01/2018 - 16:30

PP, PSOE y Cs piden cambiar estatutos de Madrid Destino sobre indemnizaciones de altos cargos

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Los grupos municipales que conforman la oposición en Cibeles (PP, Cs y PSOE) han votado este miércoles a favor de que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, remita al Tribunal de Cuentas el acuerdo extrajudicial alcanzado con la exconsejera de Madrid Destino, Ana Varela, por el que se le pagó 35.000 euros tras su despido.

La propuesta ha sido elevada en Cibeles de forma conjunta por Sofía Miranda (Cs) e Isabel Rosell (PP). Mientras que para Miranda hay "demasiadas sombras en este asunto", para Rosell, la indemnización de Varela "no hubiera superado la semana por año trabajado".

Varela fue despedida después de que el PP presentara una querella contra ella, la que fuera presidenta de Madrid Destino, Celia Mayer, y el exvicepresidente, Carlos Sánchez Mato, por el informe contratado con un despacho externo para elevar a la Fiscalía el convenio con el Open de Tenis.

La exconsejera y Madrid Destino alcanzaron un acuerdo extrajudicial el pasado 9 de enero por el que fue indemnizada con 35.000 euros. Según explicó el actual consejero delegado de la empresa Madrid Destino, Joaquín Fernández, el acuerdo alcanzado es "apropiado" para apropiado para cubrir los gastos de la demandante por los trámites judiciales y para evitar que un juzgado apreciara error de procedimiento.

Ambas ediles han asegurado que en las administraciones públicas y en sus sociedades de capital es "habitual" el cese de altos cargos y personal eventual por pérdida de confianza, "sin que ello implique establecer una indemnización, salvo en casos muy concretos como este".

"Se cuentan en varios centenares los altos cargos cesados" en el Ayuntamiento en la última década "sin que hayan recibido compensación económica alguna por ello", ha expresado Rosell, quien tilda la situación de "inédita".

Así, ha recordado que la disposición octava de la ley 3/2012 indica que "no procederá indemnización cuando el alto cargo cesado sea funcionario de carrera, como sucede en este caso". "Dicha disposición estaba expresamente transcrita en el contrato de alta dirección de Ana Varela", ha indicado.

Además de pedir que se remita al Tribunal de Cuentas el acuerdo extrajudicial, quieren que se modifiquen los estatutos de las sociedades de capital del Ayuntamiento "para que incorporen expresamente lo indicado en la Disposición Adicional Octava de la ley 3-2012", relativo a indemnizaciones de altos cargos.

"NO SE TRATA DE UNA INDEMNIZACIÓN EXTRAJUDICIAL"

La alcaldesa y presidenta de Madrid Destino, Manuela Carmena, ha asegurado que "no se trata de una indemnización extrajudicial". "Tengo aquí el decreto de la celebración del acto de conciliación, que dice que tiene valor de sentencia e implica que tiene toda la legalidad que merece. Por favor, sean prudentes", se ha dirigido a las proponentes.

Carmena ha lamentado que quieran ver "siempre algo detrás". "Será porque lo hacen ustedes así, que cuando piensan que una empresa como Madrid Destino decide reorganizarse y llega al Juzgado de lo Social y en ese proceso, la letrada en representación del abogado se llega a al conciliación judicial", ha explicado a continuación.

Según ha explicado la regidora, existe una resolución, 1-2012, por que la se exige que en una recolocación laboral especial de alta dirección, "no solo sea preciso el cese del órgano político, sino un desistimiento de la empresa".

"El Ayuntamiento tiene que valorar en un momento de reorganización de Madrid Destino lo que puede significar perder un juicio en la jurisdicción popular.... se llega a acuerdos porque forma parte de la política razonable", ha señalado, para apuntar a continuación que puede dar ejemplos de acuerdos "donde se han pagado salarios de tramitación".

Así, "se acordó abonar los salarios de tramitación, teniendo en cuenta lo que hubiera podido ganar si hubiera cobrar como consejera delegada de Madrid Destino", ha defendido Manuela Carmena.

Sobre la propuesta, Carmena ha indicado que se plantea "un acuerdo de cumplimiento imposible, porque no tiene competencia ninguna para este asunto (el Ayuntamiento)".

"LA CARA MUY DURA"

Desde la bancada socialista, Mar Espinar ha asegurado que Varela tuvo "la cara muy dura" al establecer este acuerdo, que a su juicio, "lleva a preguntarse qué teme (el equipo de Gobierno)".

Espinar ha asegurado que el PSOE quiere llegar "al fondo de este asunto". "Ha sido el PSOE quien planteó una Auditoría, y de algunos procesos selectivos... pero me pregunto qué entienden ahora por lo aprobado en pleno, por democracia representativa", ha remarcado.

Por todo ello, Espinar ha pedido "transparencia", porque "debe haberla en estos casos, en los que no se quiere explicar de qué intereses se habla". "No sé si recuerdan lo que decía Julio César de su mujer: la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo", ha concluido.