Documental 'Luz azul. Un mar de vida' plasma la travesía a nado en Cabo de Gata de 'Mójate por la vida'

31/01/2018 - 16:45

El documental 'Luz azul. Un mar de vida', que se presentará al público este jueves, 1 de febrero, a las 19,00 horas, en el Museo de Almería, plasma el esfuerzo y la emoción de los participantes en la travesía a nado por el Parque Natural de Cabo de Gata, realizada en el mes de agosto dentro del proyecto solidario 'Mójate por la Vida'.

Esta iniciativa ha recaudado un total de 40.000 euros para la investigación del cáncer infantil por parte de la Fundación Cris desde su puesta en marcha el 15 de febrero de 2017. La Diputación de Almería ha colaborado activamente con este proyecto solidario, por lo que el documental 'Luz azul' se ha presentado a los medios de comunicación este miércoles en el Palacio Provincial.

La diputada de Deportes, Ángeles Martínez, ha recordado que el proyecto 'Mójate por la Vida', desarrollado por el Club Deportivo Turaniana, "ha realizado eventos deportivos durante todo el año con el objetivo de recaudar fondos para colaborar con el proyecto de la Fundación Cris para la construcción de una Unidad de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil en el Hospital La Paz. Uno de ellos, ha sido esta travesía a nado por nuestro Parque Natural del Cabo de Gata, que ahora podemos ver reflejada en este documental".

Hasta la fecha, la recaudación ha sido de 40.000 euros, en los que "todas las aportaciones han contado, desde la más pequeña a la más grande", aunque "el Club Turaniana pretende llegar hasta los 60.000 euros con este documental", que se podrá ver, de manera gratuita, este jueves en el Museo de Almería, ha apuntado Martínez.

La diputada ha asegurado que ha sido "una iniciativa muy emocionante y especial, en la que diez personas han participado en una travesía a nado para dar un paso adelante en la lucha contra el cáncer infantil. Una lucha que estamos muy cerca de ganar, y ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar".

El presidente del CD Turaniana, José Ramón Martínez, ha explicado que este documental, elaborado por la productora Segundo Plano, "demuestra el compromiso del club con el proyecto 'Mójate por la Vida' y con la Fundación Cris. Es un trabajo en el que se va a ver cómo vivieron esa travesía los nadadores y también la organización".

El realizador del documental, David Aguirre, ha reconocido que "me sentí muy afortunado porque me pidiesen que hiciese este trabajo. Es una historia que me llegó desde el primer momento porque lo tiene todo y es una oportunidad muy buena, con un escenario maravilloso, un grupo de personas implicado y motivado, y un fin social".