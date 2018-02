La alcaldesa de Cáceres asegura que "difícilmente" la DIA de la mina de litio puede ser positiva

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha señalado que "difícilmente" puede ser positiva la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se debe emitir sobre la explotación de una mina de litio a cielo abierto en la zona de Valdeflores, ya que no cree que los técnicos regionales avalen un proyecto que afectará a "miles" de hectáreas de un paraje natural situado a dos kilómetros del casco urbano.

CÁCERES, 31 (EUROPA PRESS)

Nevado ha criticado también que tanto la empresa interesada como la administración regional "no han sido claros" en cuanto al número de empleos que generaría la mina porque "cada día dicen una cosa" y "se inventan las cifras", ha indicado. "Es pan para hoy y hambre para mañana", ha sentenciado, ya que "no son puesto de trabajo estables y duraderos".

"Estamos en contra de un proyecto que no trae los recursos necesarios para que la actuación sea rentable desde el punto de vista del empleo", insiste la regidora, que cree que un proyecto generador de empleo debe reunir una serie de requisitos que éste no cumple porque "es muy limitado en el tiempo".

Además, ha reiterado la oposición del equipo de Gobierno cacereño a este proyecto porque, según ha dicho, "hay que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones", y con esta explotación minera "los cacereños se verán privados de un paraje natural único".

Respecto a las declaraciones de algunos técnicos que aseguran que la ley de minas puede amparar el proyecto, la alcaldesa ha dicho que "no" está de acuerdo ya que la citada ley data de 1972 y es "obsoleta" y "antigua" porque, posteriormente, cuando España entró en la Unión Europea (UE) se rige por una normativa diferente. Además, la Junta de Extremadura también cuenta con una ley específica del medio ambiente, de 2015, que "protege este paraje".

La alcaldesa ha vuelto a reiterar que el Ayuntamiento de Cáceres "no" va a modificar el Plan General Municipal (PGM) ya que, actualmente, el plan de urbanismo "prohíbe" el uso extractivo en esa zona. "Este proyecto no es beneficioso para la ciudad ni desde el punto de vista económico ni medioambiental y, por eso, el ayuntamiento no va a reformar el plan de urbanismo", ha subrayado, al tiempo que indica que ninguna ley podría "saltarse" el plan de urbanismo cacereño.

Nevado ha invitado a la Junta de Extremadura a que, antes de tomar una decisión sobre este proyecto, le pregunte a los vecinos qué quieren y qué piensan de esta mina. La alcaldesa ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre este asunto tras la visita que ha cursado este miércoles al barrio de Nuevo Cáceres para conocer sus necesidades.