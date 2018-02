Las entradas del Resurrection Fest para el jueves salen a la venta el próximo lunes

31/01/2018 - 16:57

Las entradas del Resurrection Fest para el jueves 12 de julio saldrán a la venta el próximo lunes 5 de febrero a las 12,00 horas, según informa la organización.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS)

Ese día, el público podrá ver a Ghost y a Stone Sour, además de a otras 30 bandas que conforman el cartel para el jueves, y que la organización anunciará más adelante.

El precio para el jueves es de 75 euros más gastos y las entradas se podrán comprar únicamente a través de la página web del Resurrection Fest.

En las próximas semanas, los organizadores anunciarán el cierre de cartel con las últimas bandas que faltan y aportará toda la información sobre las acampadas.

El Resurrection Fest, que se celebrará del 11 al 14 de julio en su emplazamiento habitual de Viveiro (Lugo), tiene este año a Kiss y Scorpions como principales grupos confirmados.

At The Gates, Anti-Flag, Overkill, Alestorm, Exodus, Riot Propaganda y The Art is Murder son otros de los nombres que pasarán por la cita que cada año congrega a miles de amantes de estilos como metal, hard-core, heavy y stonner en la Mariña de Lugo.