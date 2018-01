Rivera (Cs) promete elaborar un plan estratégico contra la despoblación de ámbito nacional

31/01/2018 - 21:05

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha prometido este miércoles que, si gobierna España, impulsará la elaboración de un plan estratégico de ámbito nacional contra la despoblación porque este es "un problema español, de todos los españoles". Ha protagonizado un acto público en la ciudad de Teruel esta tarde.

TERUEL, 31 (EUROPA PRESS)

En su intervención, ha dicho que le hacía "ilusión" visitar la capital turolense y ha elogiado a los miembros de Cs Teruel, y ha dedicado parte de su discurso a los problemas locales.

Ha asegurado que "la mejor manera de que alguien se quede en su tierra si lo quiere es que haya trabajo porque la gente que se marcha no lo hace porque le guste más irse a otro sitio, sino por necesidad, porque cierran una fábrica, porque los servicios son muy complicados".

"Cualquiera sabe gastar, pedir más servicios, más dinero" pero "lo que no sabe hacer cualquier político es ayudar a que se instalen empresas y allí se cree riqueza", ha continuado Rivera, aseverando que la mayoría de los miembros de Cs proceden de la sociedad civil y ha criticado a quienes les dicen que todavía no han gobernado, preguntándose si "de experiencia nos van a hablar los que nunca han trabajado".

"Muchos no tenemos experiencia en robar, en mordidas", ha enfatizado, y ha avisado de que "no queremos experiencia en cambio de diputados" porque Cs no es un partido para expertos en "clientelismo" al ser "un movimiento civil".

AUTÓNOMOS

Se ha preguntado "qué podemos hacer" para desarrollar proyectos emprendedores en Teruel, asegurando que Cs es el partido que ha hecho la Ley de Autónomos después de "años de abandono", animando a "ayudar a los que tienen un sueño, que quieren crecer en su tierra y si luego quieren volar que vuelen en libertad".

También ha defendido que los parados se formen, recordando que "todos tenemos que estar dispuestos a levantarnos otra vez después de una crisis" y ha observado que "hay mucha gente que tienen la ilusión de un chaval de 25 años pero tienen dificultades con la cuota de autónomos" y "no hay que prometerles cheques ni regalos ni subvenciones".

Ha elogiado a la clase media trabajadora que "no tiene tiempo ni de protestar", quienes son "los protagonistas del cambio que viene en España". Ahora "es el momento de darles las gracias bajándoles el IRPF, garantizando los servicios públicos", ha dicho Rivera, quien ha dejado claro que "no nos ha sacado de la crisis el rescate bancario", sino "todas las familias españolas", afirmado que son "la mejor marca de España", por lo que "no hay que inventar nada".

GOBERNAR PRONTO

El líder de Cs ha proseguido destacando el proceso de implantación en toda España, comentando que está presente en el 80 por ciento de Aragón y tiene la intención de llegar al 90 ó 100 por cien antes de las próximas elecciones, en 2019, lo que exige "gente que se reúne en una provincia, que montan un grupo de trabajo y una candidatura municipal", es decir "personas, capital humano" no para tener "un concejal más o menos", sino "los que sean necesarios" para "cambiar España, Aragón, Teruel", recalcando que "no es un fin en si mismo ser diputado".

"Gobernaremos pronto", ha augurado, puntualizando que el objetivo es "qué vas a hacer con ese cargo", no alcanzarlo. Ha destacado la "tenacidad, valentía, nitidez" de Cs en Cataluña, valores que les han servido para "ganar las elecciones a los nacionalistas".

Rivera ha recordado que no era "fácil" defender el bilingüismo en Cataluña y tras 10 años "hemos ganado las elecciones porque creímos en nuestros valores" sin escuchar simplemente "el ruido". Lo primero es "confiar en lo que estamos defendiendo, en ese modelo de libertades para todos, unión, darse la mano entre compatriotas, no enfrentarse".

SIN PRIVILEGIOS

"Yo nunca he entendido la disputa entre territorios de España, no quiero privilegios ni para mi tierra" porque en Cs "somos defensores de la igualdad".

Ha mencionado las "barbaridades" de algunos libros de texto, en alusión a la denominada "corona catalanoaragonesa", y ha avisado de que no quiere litigios territorialistas en España.

"No caigamos en el enfrentamientos entre territorios, entre bandos", ha exigido, animando a aprender de los errores y "acabar con esa España de Villarriba y Villabajo" e "ir a por una España en la que uno no tenga que definirse" sino como "ciudadanos" con derechos y obligaciones.

"¿Dónde ponemos los límites?" a los derechos históricos en un país antiguo como España, se ha preguntado, emplazando a respetar la diversidad y lenguas de España, pero sin "zancadillas" porque "si España se junta es un país imparable". "Algunos intentan destruir nuestro país", ha lamentado.

LEY ELECTORAL

Ha criticado la "maldita" ley electoral y ha recordado que este miércoles Cs ha empezado a contactar con todos los partidos para que "los votos valgan igual, que voten las personas y no los territorios" y confeccionar una "ley del siglo XXI", lamentando que PP y PSOE "no quieren cambiarla". Con otra normativa electoral no se estaría viendo "el show" de Puigdemont, sino el Gobierno de Arrimadas, ha proclamado.

Ha propuesto que "cuando haya una mayoría social pueda gobernar", haciendo notar que en Cataluña "no hay una mayoría separatista". Ha pedido a los separatistas "que vuelvan de Matrix a la realidad y dejen de engañar a la mitad de la población de Cataluña". Se ha preguntado "si es normal" que la líder de Cs Cataluña, Inés Arrimadas, haya tenido que salir escoltada del Parlament --este martes-- por los insultos de "la turba separatista" mientras "los separatistas radicales entran como Pedro por su casa".

Se ha quejado de que "1.000 personas entran y la Policía no hace nada y terminan acosando al primer partido de Cataluña", subrayando que el responsable es el Gobierno de España, por lo que ha preguntado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "por qué tenemos que salir escoltados", poniendo de relieve cómo los diputados de Cs Cataluña han "dado la cara".

Ha dicho que "somos una nación", como Estados Unidos, Francia o Alemania y ha considerado que "algunos, como no tienen proyecto de España, empiezan a debatir temas que luego preguntas en la calle y ni los votantes del PSOE están de acuerdo con lo que proponen".

Rivera ha pedido una bajada del IRPF "después de 10 años" para que los españoles recuperen el esfuerzo que han hecho y también equiparar los salarios de todas las fuerzas de seguridad, algo "de sentido común", más cuando "hay gente que se está jugando la vida por nosotros" y "hay señores corruptos que son perseguidos" por la Policía. España y Europa están amenazadas por el terrorismo, lo que exige "remunerar justamente" a los agentes.

También ha citado la conciliación laboral y familiar para mejorar la productividad y felicidad de trabajadores y empresarios "para que un país funcione". Ha defendido la ampliación del permiso de paternidad y fomentar la natalidad apoyando las guarderías. Todas estas medidas forman parte del acuerdo presupuestario y "toda la corrupción que tenga el PP está condicionando bajada de impuestos".

PALABRA

Ha pedido a Rajoy "que tenga palabra" y ha opinado que "tenemos toda la autoridad moral para que el PP cumpla los acuerdos", afirmando que "habrá Presupuestos si Rajoy tiene palabra, si no engaña a los españoles". Ha criticado que "sigamos por la irresponsabilidad del PSOE dependiendo de partidos nacionalistas".

También, la supresión del impuesto de sucesiones, una batalla que "vamos a ganar" y ha prometido que "lo pelearemos comunidad por comunidad".

"Nunca más pediremos perdón por ser españoles, si gobernamos este país" y "nunca más tendremos que renegar de nuestra Constitución, de nuestra bandera", ha garantizado.

"Hemos conseguido juntos con el Rey al frente frenar el golpe", ha aseverado Rivera, quien ha confiado en que "nunca más nos vuelva a suceder".