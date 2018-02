James Ellroy: "El presente me importa una mierda"

1/02/2018 - 12:21

Recibe en Barcelona el Premio Pepe Carvalho de la semana BCNegra

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El escritor norteamericano James Ellroy ha asegurado este jueves en la Semana BCNegra: "El presente me importa una mierda", y ha añadido que siempre ha vivido del pasado y en el pasado, huyendo de cualquier análisis de la actualidad, así que ha pedido que no hubiera preguntas relacionadas con la actualidad, sino con su obra.

En rueda de prensa en Barcelona antes de recibir por la tarde el Premio Pepe Carvalho 2018, ha asegurado que ya cuando tenía siete años leía las revistas 'Life' de sus padres sobre la II Guerra Mundial: "El presente no me dice nada y no siento ningún tipo de obligación moral sobre el momento presente. El pasado no tiene representación en el presente".

Ha añadido que quienes deseen leer novela histórica para obtener pistas sobre cómo el pasado nos informa del presente no cuenten con él: "No creo en esto. Para mí la historia y el pasado son un lenguaje en sí mismo, y no tiene nada que ver con el presente. A mí el presente no me dice absolutamente nada".

"Si esperáis un discurso reflexivo, profundo, intelectual y políticamente correcto sobre el estado de la cuestión en mi país y el resto del mundo, un discurso lleno de lágrimas por todos aquellos pueblos oprimidos, habéis premiado a la persona equivocada", ha dicho tras afirmar ser el rey de la novela negra.

Irónicamente, ha agregado que prefiere haber ganado el Premio Pepe Carvalho de la BCNegra que el Premio Nobel de Literatura, aunque éste esté dotado con dos millones de dólares libres de impuestos, y en broma ha dicho: "Kazuo Ishiguro abajo, James Ellroy, arriba" --en relación al Nobel 2017--, algo que luego ha señalado que había sido una broma.

CONTINUACIÓN DE 'PERFIDIA'

Sobre el libro que prepara --que Literatura Random House publicará--, regresa al Cuarteto de Los Ángeles en una especie de segunda parte de 'Perfidia' --que sigue su línea argumental--, y todavía no tiene título.

Ha avanzado que pronto lo podrá entregar a su editor y que está protagonizado por un personaje basado en su madre, enfermera en la II Guerra Mundial, procedente del Wisconsin rural.

Sobre esta secuela de 'Perfidia', ha avanzado que versa sobre la llegada de Estados Unidos al protagonismo de los escenarios mundiales, y lo enfoca en el caso de su ciudad, Los Ángeles: "Explico la historia íntima de la ciudad en el cruce más dramático de la historia mundial, con personajes apasionados que se caracterizan por su profundidad".

Ha descrito que estos personajes son hombres malos enamorados de mujeres fuertes, y ha agregado que en sus novelas las mujeres son las que mueven los hilos de las historias; de hecho en la que escribe actualmente hay un personaje que es "alma y cerebro de todas las conspiraciones terribles que se están cocinando en Los Ángeles de la II Guerra Mundial".

Sobre su proceso creativo, ha dicho que tiene un esqueleto de 700 páginas muy elaboradas, con centenares de notas, apuntes e ideas para tratar de poner en orden y desarrollar la trama y todos los personajes: "Nunca he tocado un ordenador y no lo pienso tocar. Soy totalmente analfabeto en informática".

En relación a la concesión del premio, ha dicho que sí había oído hablar del escritor Manuel Vázquez Montalbán y de su personaje Pepe Carvalho que pone nombre al premio, pero no ha leído ninguno de sus libros, y ha bromeado: "Pero como el premio está dotado con dos millones, como el Nobel, me aseguraré de leer algunos".

Sobre sus gustos culturales, se ha confesado un fanático de la música clásica, especialmente la de los compositores románticos, en concreto de Ludwig van Beethoven y Richard Wagner, además de gustarle el jazz, los perros y las mujeres.

LITERATURA NEGRA, PRIMERA CLASE

Preguntado por los autores de ficción que en ocasiones se adentran en la novela negra, ha dicho: "Los autores literarios que escriben novela negra no valen una mierda ni como autores de ficción ni como autores de novela negra".

A su juicio, está implícito que consideran que la literatura 'mainstream' es la serie y lo que hacen en su tiempo libro como afición es secundario, de segundo nivel: "En mi opinión, la literatura negra es la que es de primera clase y todo el resto es de segunda. Una mierda".