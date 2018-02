AV.- Tribunales.- El TSJA confirma la sentencia absolutoria del acusado del doble crimen de Almonte

1/02/2018 - 13:00

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Huelva por la que se absolvió a F.J.M., de los delitos de asesinato en el conocido como el crimen de Almonte (Huelva), en el que murieron un padre y su hija de ocho años de manera violenta en abril de 2013, después de que un jurado popular lo declarara no culpable tras el juicio celebrado el pasado mes de septiembre.

HUELVA, 1 (EUROPA PRESS)

Según reza en la sentencial del TSJA, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal desestima los recursos presentados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, en los que solicitaban la nulidad de las actuaciones y la celebración de un nuevo juicio por falta de motivación del veredicto.

El TSJA desestima estos recursos al considerar que la motivación del veredicto del jurado "no es arbitraria y es compatible con el principio in dubio pro reo". La sentencia del alto tribunal recuerda que un "veredicto absolutorio por no haber considerado el jurado que los hechos delictivos queden acreditados no puede revocarse en segunda instancia dando lugar a una sentencia condenatoria por un tribunal de alzada que no ha presenciado la prueba".

