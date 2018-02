CCOO critica el "dedazo" de Educación al elegir un director externo para la escuela infantil La Comba

1/02/2018 - 13:35

CCOO ha tildado de "dedazo" la elección de un nuevo director externo a la plantilla de la escuela infantil La Comba, en Alcobendas, frente al criterio de la comunidad educativa que aboga por designar a personal docente del centro.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Así lo indica en un comunicado en relación al escrito que un grupo de familias de alumnos del centro registró en la Consejería un escrito para rechazar la elección de una nueva dirección ajena al centro, que ha sido suscrito por más de 2.000 personas.

El sindicato critica que la Dirección de Área Territorial (DAT) educativa de Madrid Norte, ante la inminente jubilación de la Directora de la Escuela Infantil La Comba de San Sebastián de los Reyes, no opte para el relevo por personal del centro, algo que daría continuidad al proyecto educativo del centro y que "respalda" toda la comunidad educativa.

"Con mucha frecuencia se nombran direcciones de centros que no conocen ni los centros educativos ni los proyectos de dichos centros", expone CCOO.

También detalla que la administración opta desde el año 2008 por designar solo para puestos directivos a personal funcionario, dejando "fuera al personal laboral docente de los centros".

No obstante, detalla que en mayo de 2010 el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid dictó sentencia en relación al cese de una de esas directoras de escuelas infantiles y anuló un nombramiento del Gobierno regional.

CCOO exige a la Consejería de Educación que "mantenga" la propuesta inicial de la Comunidad Educativa, familias y claustro para "garantizar la estabilidad y cohesión del proyecto educativo y no actuar al margen de las familias y los profesionales del centro".

Por ello, considera "necesario y urgente" la convocatoria de una mesa técnica en la que tenga cabida la negociación de una nueva normativa de acceso, que recoja las "exigencias" de equiparación de las direcciones de escuelas infantiles con el resto de direcciones de los centros docentes, así como la posibilidad de acceso a la dirección de todo el personal docente de las escuelas infantiles que reúna las condiciones académicas de titulación.

Frente a ello, la Consejería de Educación replica que la normativa establece que los directores deben ser personal funcionario de la Comunidad de Madrid y que en esta escuela infantil ahora solo hay personal laboral.

En consecuencia, según fuentes de este departamento, la Ley no permite atender la solicitud de las familias en este caso. A su vez, exponen que puede haber una excepción de forma temporal de optar por un maestro con contrato laboral cuando no hay candidatos, algo que no pasa en este caso.