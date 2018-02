PP en Diputación aprueba gracias a la abstención de Cs el Plan Estratégico de Subvenciones, de unos 39 millones

La oposición de izquierdas critica el aumento de ayudas directas en detrimento de la concurrencia competitiva

El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga ha aprobado este jueves en un pleno extraordinario la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones para 2018 gracias a la abstención de Ciudadanos (Cs). La oposición de izquierdas, PSOE, IU Para la Gente y Málaga Ahora, han votado en contra de este documento, que incluye ayudas por valor de unos 39 millones de euros.

Los portavoces de IU Para la Gente y el PSOE, Guzmán Ahumada y Francisco Conejo, han sido muy críticos con el equipo de gobierno, acusándolo de aumentar las ayudas discrecionales y han puesto como ejemplo que en la Oficina del Alcalde "donde directamente desaparecen las ayudas por concurrencia competitiva".

El vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Salado, ha salido al paso de las acusaciones y ha asegurado que sólo el 4,96 por ciento de las subvenciones, en concreto 3,3 millones, son "realmente las directas y no están decididas aún". De ese montante, dos millones son para un plan de mejora de las infraestructuras municipales, que una vez se tengan las peticiones se verá como se priorizan; un millón para emergencias y 332.000 euros para gastos extraordinarios corrientes, poniendo como ejemplo las cubas para aquellas localidades que necesiten.

"No hay discrecionalidad", ha sostenido Salado, y ha puesto como ejemplo que hay partidas para la instalación de césped artificial que se destinan directamente a siete municipios porque son los que quedan para concluir el plan: "el resto ya lo tienen". Otras son las nominativas, que van a colectivos y asociaciones de la provincia.

Conejo ha sostenido que el Plan Estratégico de Subvenciones es "el segundo documento más importante en el ámbito económico" y en el que se definen "claramente si las ayudas que se van a dar garantizan la igualdad de oportunidades --la concurrencia competitiva-- o discrecional y directamente".

"Este plan no da un paso adelante sino hacia atrás. La Oficina del Alcalde tiene ocho millones en ayudas directas que el PP decidirá y es un retroceso manifiesto en el reparto de fondos", ha sostenido, al tiempo que ha criticado que se margine, por ejemplo, a la aceituna aloreña, a los sindicatos CCOO y UGT, a la Fundación Casa Brenan o a la Fundación Blas Infante, entre otros.

Ahumada, por su parte, ha lamentado, en la misma línea, que se den "pasos atrás" frente a "todos los pasos hacia adelante" del año anterior: "con nuestra abstención al presupuesto --de 2017-- logramos paliar la diferencia entre ayudas discrecionales y por concurrencia".

En este sentido, ha criticado que este plan tiene "diez millones de euros menos de ayudas por concurrencia competitiva y aumentan en tres millones las ayudas directas", frente al pasado ejercicio.

Salado ha respondido asegurando que está "alucinado", espetando a Conejo que "no tiene credibilidad". "Usted ha pedido subvenciones directas para pueblos gobernados por el PSOE. Iba reivindicando las necesidades y diciendo que la Diputación no colabora y exigía una ayuda directa, luego venía aquí y votaba en contra y así va por todos los municipios", ha añadido.

El vicepresidente de la institución provincial ha defendido las ayudas directas como "necesarias": "los alcaldes las solicitan porque hay muchas necesidades que salen y no se pueden cubrir por concurrencia competitiva y usted quiere que PP y Cs, cuando surjan esas necesidades, no tengamos margen de maniobra y acusarnos de que no damos soluciones; por eso no quiere subvenciones directas".

Para el dirigente 'popular', "el 95 por ciento de las ayudas de la Diputación se distribuyen con criterio objetivo o por concurrencia". Además, ha resaltado que el Plan Estratégico de Subvenciones "está vivo" y, por lo tanto, puede ir modificándose.

CONSIDERACIONES DEL INTERVENTOR

El portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, en su primera intervención ha aludido a las "consideraciones importantes" que realiza el interventor sobre la citada actualización del plan que, ha aclarado, "no dice que es desfavorable". Así, ha justificado la abstención de su grupo en el compromiso del equipo de gobierno 'popular' de que en cada expediente se harán o no reparos y "si lo tiene, habrá que hacer la modificación presupuestaria" pertinente, ha aclarado Salado.

Sin embargo, el portavoz socialista ha asegurado que "el informe del interventor dice textualmente que este plan contraviene lo regulado en la Ley General de Subvenciones". En este punto, ha manifestado que la Diputación de Sevilla "no da ni una sola ayuda directa porque la Intervención General dice que es irregular el uso". "¿Qué pasa si esto llega a un juzgado?", se ha preguntado Conejo.

La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, ha criticado también el informe del interventor y las "ambiguas consideraciones" del habilitado nacional. Asimismo ha lamentado que el equipo de gobierno no haya "invitado a la oposición" --excepto a Ciudadanos-- a trabajar este plan": "Vemos que no hay cambios significativos a las ayudas discrecionales que se han dado otros años".

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LA PASA

En esta sesión extraordinaria ha vuelto a tener cabida también la Alcaldía de Málaga en boca del portavoz socialista, Francisco Conejo, quien ha señalado que Rosa Francia, mujer del alcalde, Francisco de la Torre, será la candidata 'popular' en 2019. El presidente del PP provincial y de la Diputación, Elías Bendodo, ha dicho al socialista que se "preocupe" de su candidato, Daniel Pérez, "que está flojito".

Bendodo ha tomado también la palabra ante las críticas de que el presupuesto no incluya más que 50.000 euros para el museo y centro de interpretación de la uva pasa de la Axarquía: "existe el compromiso de la Diputación y hay esa partida, es una voluntad política".

En este punto, ha asegurado que la institución sufragará el 50 por ciento "si la Junta de Andalucía paga la otra mitad y ya veremos si va en Almáchar, Moclinejo o el Borge". Ante esto, Francisco Conejo ha apuntado que el centro etnográfico lo plantea la Asociación Moscatel de Almáchar "y no es para este municipio sino para dinamizar, en torno a la uva pasa, todos los municipios; no es sólo un edificio, es configurar un producto turístico, con vistas a lagares, a bodegas, etcétera".

El socialista ha insistido en que Almáchar es el municipio con "más familias vinculadas a la pasa y las cooperativas de paseros nos han cedido su patrimonio". Además, se ha preguntado por qué Bendodo no ha pedido a la Junta que financie la mitad del centro de estudios Bernardo de Gálvez proyectado en La Térmica o del centro de interpretación del Caminito del Rey.

El presidente de la Diputación ha apuntado que piden la cofinanciación de muchos proyectos pero "en algunos casos el 'no' está por delante", y ha puesto como ejemplos el Caminito del Rey, la rehabilitación de la plaza de toros de La Malagueta, "pese a ser un Bien de Interés Cultural", etcétera.

Bendodo ha planteado a Conejo un "reto": "consiga usted ese otro 50 por ciento", para el museo de la pasa, "tiene hasta finales de febrero". Además, se ha comprometido a que si la Junta participa con esa mitad "le garantizo también la inversión del Gobierno central", tal y como se aprobó en una moción en un pleno anterior, como ha recordado al 'popular' el diputado del PSOE Antonio Yuste.

"Trabajen ustedes con la Junta a ver si alguna vez le hacen caso", ha pedido Bendodo a los socialistas, al tiempo que ha ironizado: "Señor Conejo, usted que tanto peso dice que tiene en su partido ¿el número dos? ¿el tres? el siete... antes de que vaya más para atrás intente que la Junte financie más que dar patadas a los diputados del equipo de gobierno".